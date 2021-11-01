رفع محاصره ظالمانه مقدمه حل و فصل سیاسی بحران یمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، «هانس گروندبرگ» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن که به تهران سفر کرده است، صبح امروز (دوشنبه) با علی‌اصغر خاجی، مشاور ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی ملاقات و پیرامون مسائل و ابعاد مختلف بحران یمن و آخرین تحولات به بحث و گفتگو پرداخت.

در این دیدار، مشاور ارشد وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اشاره به اینکه تصمیم گیرنده نهایی در مورد سرنوشت یمن، مردم این کشور هستند، رفع محاصره ظالمانه را مقدمه حل و فصل سیاسی بحران یمن عنوان کرد.

وی همچنین با ارزیابی نقش سازمان ملل در بحران یمن، بی‌اعتمادی ایجاد شده را حلقه مفقوده پیشرفت مذاکرات دانست و تأکید کرد: بازسازی اعتماد باید با اقدامات عملی به ویژه در زمینه امور بشردوستانه همراه باشد.

خاجی، حمایت جمهوری اسلامی ایران را از هرگونه تلاش عادلانه سازمان ملل در حل بحران یمن اعلام کرد.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن نیز با تأیید اینکه مردم یمن تصمیم‌گیرندگان نهایی خواهند بود، نقش کشورهای منطقه را برای حمایت از فرآیند صلح بسیار مهم ارزیابی کرد و در این زمینه حمایت جمهوری اسلامی ایران را مهم دانست.

وی همچنین تأکید کرد که اکنون در مرحله ارزیابی نقطه‌نظرات مختلف قرار دارد و درصدد است نگرانی گروه‌های مختلف یمن را در برنامه‌های آتی خود در نظر بگیرد و در عین حال اولویت‌های کوتاه‌مدت خود را در چارچوب اهداف بلندمدت به پیش ببرد.