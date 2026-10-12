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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲

پیام تسلیت آیت‌الله رمضانی در پی ارتحال آیت‌الله زین‌العابدین قربانی

پیام تسلیت آیت‌الله رمضانی در پی ارتحال آیت‌الله زین‌العابدین قربانی

رشت- نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با صدور پیامی ارتحال آیت‌ الله زین‌ العابدین قربانی لاهیجی نماینده اسبق ولی فقیه در استان و امام جمعه رشت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله رضا رمضانی، نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، در پیامی با ابراز تأسف از ارتحال آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی، ضمن تجلیل از خدمات علمی، فرهنگی و انقلابی این عالم فقید، آثار ارزشمند وی را سرمایه‌ای ماندگار برای حوزه‌های علمیه، دانشگاهیان و پژوهشگران دانست.

وی در این پیام با اشاره به سوابق مبارزاتی آیت‌الله قربانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و مسئولیت‌های متعدد وی پس از انقلاب، بر روحیه انقلابی، تعهد دینی و تلاش‌های مستمر آن مرحوم در خدمتگزاری به مردم استان گیلان تأکید کرد.

متن کامل پیام آیت‌الله رضا رمضانی به شرح زیر است:

إنا لله و إنا إلیه راجعون

خبر ارتحال عالم و محقق عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی (طاب ثراه)، موجب تأسف و تأثر گردید.

آن فقید سعید از محضر اساتید و بزرگانی چون حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی، حضرت امام خمینی و علامه طباطبایی (رحمه‌الله علیهم) و دیگر اساتید بزرگ حوزه علمیه بهره بردند و سالیان زیادی از عمر با برکت خود را در راه تحصیل، تدریس در حوزه و دانشگاه، تألیف، تبلیغ و نشر احکام اسلام عزیز و معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و ارشاد مؤمنان صرف نمودند و آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشتند که برای جامعه طلاب و حوزویان و عموم محققین، سرمایه‌ای علمی و ماندگار به شمار می‌رود.

ایشان در دوران حکومت طاغوت، متأثر از شهید نواب صفوی (رحمه‌الله علیه)، در رکاب امام راحل (قدس سره) در مبارزات علیه حکومت ستمگرانه حضور داشتند و پس از پیروزی انقلاب نیز در مسئولیت‌های متعددی همچون نمایندگی ولی فقیه در استان گیلان، عضویت چندین دوره در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، امامت جمعه و جماعت لاهیجان و رشت و همچنین ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی گیلان، یار و یاور امام کبیر و امام شهید (اعلی الله مقامهما) بودند و با روحیه انقلابی و تعهد دینی در خدمتگزاری به مردم شریف استان گیلان در سنگرهای مختلف اهتمام داشتند و زحمات زیادی را متحمل شدند.

اینجانب ارتحال آن عالم خدوم و محقق برجسته حوزه و دانشگاه را به بیت مکرم و عموم مردم شریف و شهیدپرور استان گیلان، حوزه‌های علمیه، اساتید، علما و دانشگاهیان، تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند منان برای روح آن فقید سعید، رحمت، مغفرت و حشر با موالیانش و برای جمیع بازماندگان و داغدیدگان و ارادتمندان، به‌ویژه بیت شریف، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

کد مطلب 6976061

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