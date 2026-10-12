به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله رضا رمضانی، نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، در پیامی با ابراز تأسف از ارتحال آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی، ضمن تجلیل از خدمات علمی، فرهنگی و انقلابی این عالم فقید، آثار ارزشمند وی را سرمایه‌ای ماندگار برای حوزه‌های علمیه، دانشگاهیان و پژوهشگران دانست.

وی در این پیام با اشاره به سوابق مبارزاتی آیت‌الله قربانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و مسئولیت‌های متعدد وی پس از انقلاب، بر روحیه انقلابی، تعهد دینی و تلاش‌های مستمر آن مرحوم در خدمتگزاری به مردم استان گیلان تأکید کرد.

متن کامل پیام آیت‌الله رضا رمضانی به شرح زیر است:

إنا لله و إنا إلیه راجعون

خبر ارتحال عالم و محقق عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی (طاب ثراه)، موجب تأسف و تأثر گردید.

آن فقید سعید از محضر اساتید و بزرگانی چون حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی، حضرت امام خمینی و علامه طباطبایی (رحمه‌الله علیهم) و دیگر اساتید بزرگ حوزه علمیه بهره بردند و سالیان زیادی از عمر با برکت خود را در راه تحصیل، تدریس در حوزه و دانشگاه، تألیف، تبلیغ و نشر احکام اسلام عزیز و معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و ارشاد مؤمنان صرف نمودند و آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشتند که برای جامعه طلاب و حوزویان و عموم محققین، سرمایه‌ای علمی و ماندگار به شمار می‌رود.

ایشان در دوران حکومت طاغوت، متأثر از شهید نواب صفوی (رحمه‌الله علیه)، در رکاب امام راحل (قدس سره) در مبارزات علیه حکومت ستمگرانه حضور داشتند و پس از پیروزی انقلاب نیز در مسئولیت‌های متعددی همچون نمایندگی ولی فقیه در استان گیلان، عضویت چندین دوره در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، امامت جمعه و جماعت لاهیجان و رشت و همچنین ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی گیلان، یار و یاور امام کبیر و امام شهید (اعلی الله مقامهما) بودند و با روحیه انقلابی و تعهد دینی در خدمتگزاری به مردم شریف استان گیلان در سنگرهای مختلف اهتمام داشتند و زحمات زیادی را متحمل شدند.

اینجانب ارتحال آن عالم خدوم و محقق برجسته حوزه و دانشگاه را به بیت مکرم و عموم مردم شریف و شهیدپرور استان گیلان، حوزه‌های علمیه، اساتید، علما و دانشگاهیان، تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند منان برای روح آن فقید سعید، رحمت، مغفرت و حشر با موالیانش و برای جمیع بازماندگان و داغدیدگان و ارادتمندان، به‌ویژه بیت شریف، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.