واژگونی پژو ۲۰۶ در محور گرگان به چهارباغ؛ چهار نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: گزارشی از واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ صندوقدار در محور گرگان به چهارباغ، پس از دکل، از سوی اورژانس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش، یک تیم امدادی از پایگاه امدادونجات چهارباغ با سه نیروی عملیاتی و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

حاجیلری با اشاره به مصدومیت چهار نفر در این سانحه اظهار کرد: نیروهای هلال‌احمر یک نفر از مصدومان را به مرکز درمانی منتقل کردند و سه مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان در پایان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط مسیر، از وقوع حوادث رانندگی پیشگیری کنند و در صورت بروز حادثه با شماره ۱۱۲، ندای امداد هلال‌احمر، تماس بگیرند.