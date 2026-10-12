به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سادات، شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج، با اشاره به جایگاه دین در تاریخ بشریت اظهار کرد: در طول تاریخ، پیامبران الهی و اولیای دین برای دفاع از حقیقت و ارزش‌های دینی سختی‌های فراوانی را تحمل کرده‌اند و خون انسان‌های بزرگی در مسیر پاسداری از دین خدا ریخته شده است.

وی افزود: بررسی تاریخ اسلام نشان می‌دهد که دفاع از دین و ارزش‌های الهی همواره با فداکاری و ایثار همراه بوده و این مسیر با مجاهدت پیامبران، اهل‌بیت(ع) و علمای دین ادامه یافته است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به مظلومیت اهل‌بیت(ع) و علمای مبارز در دوره‌های مختلف تاریخی بیان کرد: از حوادث صدر اسلام و شهادت امام حسین(ع) و یاران ایشان تا مبارزات علمای شیعه در دوره‌های بعد، نمونه‌های فراوانی از فداکاری در راه حفظ دین وجود دارد.

سادات با اشاره به مبارزات علمای معاصر از جمله شهید شیخ فضل‌الله نوری و شهید آیت‌الله سید حسن مدرس گفت: در تاریخ معاصر ایران نیز عالمان و شخصیت‌های بسیاری برای دفاع از اعتقادات و استقلال کشور با فشارها و سختی‌های فراوانی روبه‌رو شدند.

وی ادامه داد: ارزش‌های دینی به‌آسانی به دست نیامده‌اند و حفظ آن‌ها نیازمند شناخت، آگاهی و احساس مسئولیت در برابر آموزه‌های دینی است.

برخورد گزینشی با دین از آسیب‌های دینداری است

وی با تأکید بر ضرورت پایبندی به همه ابعاد دین تصریح کرد: یکی از آسیب‌های جدی دینداری، برخورد گزینشی با احکام و آموزه‌های دینی است؛ به این معنا که برخی افراد آن بخش از دین را که با منافع و خواسته‌هایشان سازگار است می‌پذیرند، اما در برابر احکامی که برای آنان مسئولیت یا هزینه‌ای به همراه دارد، بی‌توجهی می‌کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان افزود: دین مجموعه‌ای از اصول اعتقادی، احکام فقهی و آموزه‌های اخلاقی است و نمی‌توان تنها بخشی از آن را پذیرفت و بخش‌های دیگر را کنار گذاشت.

سادات با اشاره به اهمیت احکام اقتصادی اسلام خاطرنشان کرد: آموزه‌های دینی ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان را در بر می‌گیرد و پایبندی به دین باید در رفتار، مسئولیت‌پذیری و عمل به وظایف شرعی نیز نمود پیدا کند.

وی یکی دیگر از آسیب‌های دینداری را فاصله میان ظاهر و عمل دانست و گفت: دینداری نباید به رفتارهای ظاهری یا انجام برخی مناسک محدود شود، بلکه باورهای دینی باید در سبک زندگی و رفتار روزمره انسان نیز نمود داشته باشد.

سادات با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به مناسک دینی و احکام شرعی اظهار کرد: نمی‌توان با تکیه بر انجام برخی اعمال مذهبی، خود را از مسئولیت‌های دیگر دینی معاف دانست؛ چراکه آموزه‌های اسلام مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته هستند و باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.

وی تأکید کرد: ترویج فرهنگ تساهل نسبت به احکام دینی و عادی‌انگاری بی‌توجهی به دستورات شرعی، از جمله مسائلی است که ضرورت آگاهی‌بخشی و تبیین صحیح آموزه‌های اسلامی را دوچندان می‌کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان با بیان اینکه شناخت دین نخستین گام در مسیر دینداری آگاهانه است، گفت: انسان ابتدا باید نسبت به آموزه‌های دینی معرفت پیدا کند و سپس با آگاهی و مسئولیت‌پذیری در مسیر عمل به دستورات الهی گام بردارد.

سادات خاطرنشان کرد: دین مجموعه‌ای از اصول، احکام و آموزه‌های اخلاقی است که عمل به آن‌ها می‌تواند سعادت دنیا و آخرت انسان را تأمین کند؛ بنابراین، حفظ ارزش‌های دینی مستلزم شناخت درست، پرهیز از برخوردهای دوگانه و پایبندی عملی به همه ابعاد دین است.