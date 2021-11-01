به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سوره مهر، کتاب «جان پدر کجاستی؟» مجموعه شعر فارسی در واکنش به حمله تروریستی دانشگاه کابل، همراه با تجلیل از محمدکاظم کاظمی شاعر افغانستانی روز چهارشنبه ۱۲ آبان با حضورجمعی از شاعران ایران و افغانستان در حوزه هنری رونمایی می‌شود.

«جان پدر کجاستی؟» مجموعه شعری با محوریت حوادث تروریستی دانشگاه کابل است که توسط شاعران ایرانی و افغانستانی سروده و توسط زهرا حسین‌زاده گردآوری و توسط انتشارات سوره مهر چاپ شده‌است. با انتشار پیامک «جان پدر کجاستی؟» در فضا مجازی، موجی از واکنش بین ساکنان اقلیم زبان فارسی راه افتاد. آنانی که به لطایف این زبان آشنا بودند به عمق پیام عاطفی راه بردند و ابراز همدردی کردند. البته این‌میان شاعران، چنان که انتظار می‌رفت، به‌دلیل نسبت مستقیمی که با زبان داشتند، گوی سبقت را از دیگران ربودند و سیلی از سروده‌های تازه از شاعران نام آشنا و ناآشنا سرازیر شد. این‌نیم‌مصرع موزون حتی آنانی را که شاعر نبودند نیز به وادی سرایش کشاند. فاجعه یک اتفاق فیزیکی است و بُرد محدود زمانی دارد. اما در آشیانه زبان هنر، از نو متولد می‌شود و بسطی نامحدود پیدا می‌کند. کلمات و ابزار در دست هنرمند، مانند چوب کبریتی است که انبار باروت احساسات آدم‌ها را شعله‌ور می‌سازد.

هرچند هنرمندان به صورت سازمان‌یافته و حرفه‌ای دست به این عمل می‌زنند؛ ولی این قابلیت در متن زبان وجود دارد و گاه و بیگاه در تجربیات «سوخته‌جانی» از آدم‌ها، به صورت ترکیبات و جملاتی تجلی می‌کند. داستان این کتاب نیز در متن چنین حالتی اتفاق افتاد. پدری که دخترش در دانشگاه کابل تحصیل می‌کند، با شنیدن خبر حمله انتحاری به این دانشگاه؛ آتشی در جانش می‌افتد. پس از تماس‌های بسیار و پاسخ‌ نگرفتن، از سر استیصال، جمله‌ای را به گوشی دخترش پیامک می‌کند و آن جمله این است «جان پدر کجاستی؟»جمله به ظاهر پرسشی است؛ اما پرسشی در کار نیست، چون مخاطبی ندارد. امیدی به پاسخ نیست؛ چون می‌داند کجاست. در این‌جمله عشق و درماندگی و عاطفه پدری در قالب جمله‌ای فشرده و آهنگین نمایان می‌شود و این، همان تعریفی است که از شعر سراغ داریم.



مجموعه شعر «جان پدر کجاستی؟»، یادمان شهدای واقعه تروریستی دانشگاه کابل است و ۱۱۵ شعر از شاعران نام‌آشنا را شامل می‌شود که از بین بیش از ۳۵۰ اثر انتخاب شده‌اند و به موضوع واقعه تروریستی دانشگاه کابل می‌پردازند.

مراسم رونمایی از کتاب «جان پدر کجاستی؟» روز چهارشنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۶ در تالار سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.