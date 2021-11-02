روسیه به داد چین رسید/ صادرات برق دو برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، گروه هلدینگ اینتر رائوی روسیه صادرات برق خود به چین را از اول نوامبر دو برابر کرده است تا به پکن در غلبه بر بحران انرژی و خاموشی‌های گسترده کمک کند.

پکن طی درخواستی رسمی در ماه اکتبر از این شرکت صادرکننده برق روسیه خواسته بود صادرات برق به چین را ۵۵۵ میلیون کیلووات ساعت در ماه افزایش دهد. رئیس دپارتمان تجاری اینتر رائو، الکساندرا پانینا گفت که این هولدینگ توانسته است تقریباً تمام حجم درخواست شده توسط پکن را تأمین کند.

ماه گذشته در حالی که بحران انرژی و قطعی گسترده برق در استان‌های شمالی چین در حال تشدید بود، اینتر رائو افزایش صادرات برق به چین را آغاز کرد تا این بحران آرام شود.

در ۲۷ سپتامبر پرتال خبری زمیان چین اعلام کرد ۲۰ منطقه این کشور به علت کمبود زغال‌سنگ با اختلالاتی در تأمین برق روبرو شده است.

مقامات چینی با برقراری محدودیت‌های مصرف انرژی برای کارخانه‌ها، شرکت‌ها و خانوارها در استان‌های شمالی این کشور، سعی کردند کمبود انرژی را کنترل کنند.