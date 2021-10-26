بین ناتو و روسیه هیچ رابطه ای وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه در جریان سفر به نروژ گفت: نمی‌توان روابط روسیه و ناتو را «بد» توصیف کرد، زیرا در حال حاضر هیچ رابطه‌ای بین دو طرف وجود ندارد.

لاوروف روز دوشنبه پس از دیدار و گفت‌وگو با وزیر امور خارجه نروژ گفت: «ناتو دوست روسیه نیست و اعضای آن تصمیم گرفتند که نمی‌خواهند دوست مسکو باشند. آنها روسیه و چین را تهدیدی برای ناتو می‌دانند. دوست خوب من ینس استولتنبرگ که نخست‌وزیر خوبی برای نروژ بود، اکنون می‌گوید که ناتو باید مسئول امنیت کل جهان باشد.»

به گفته وزیر خارجه روسیه، تفاوت‌هایی که اکنون داریم در زمینه ایدئولوژیک است، چون ما معتقدیم که تمرکز باید روی واقعیت باشد، در حالی که خیال‌پردازی‌های ناتو روی بازدارندگی روسیه است.

این روزها روابط ناتو و روسیه اگر در بدترین شرایط قرار ندارد اما با سرعتی چشمگیر در مسیری حرکت می‌کند که خیلی‌ها از بابت آن ابراز نگرانی می‌کنند.

روسیه و ناتو برای قدرت نمایی در برابر یکدیگر رزمایش‌های زمینی، هوایی و دریایی در مناطق حائل شامل غرب و شمال غرب روسیه و جمهوری‌های بالتیک، اوکراین، گرجستان و لهستان و نیز دریای بالتیک و دریای سیاه برگزار می‌کنند که در آن از پیشرفته‌ترین تسلیحات استفاده می‌شود.

بسیاری از صاحبنظران انتظار دارند رویارویی سیاسی و تنش‌ها بین روسیه و بروکسل ادامه یابد و کانون این تنش‌ها نیز دریای سیاه باشد چرا که روس‌ها در حال تقویت ناوگان خود در این منطقه هستند و خبر می‌رسد که دو اسکادران از بمب افکن ها و نیز پیشرفته‌ترین تسلیحات موشکی ازجمله موشک‌های ساحل به دریای باستیون و موشک‌های پانتسیر-اس و مجموعه‌های پدافند موشکی اس -۴۰۰ در کریمه مستقر شده‌اند تا این نقطه از جهان را به دژی مستحکم در برابر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تبدیل کند.

هرچند مقامات ناتو می‌گویند که حمله از ناحیه روسیه تهدید فوری به شمار نمی‌رود اما تاکید دارند هدف راهبردی، آمادگی بیشتر در برابر حملات هم‌زمان روسیه در حوزه بالتیک و منطقه دریای سیاه است.