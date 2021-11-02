رونمایی از مجموعه محصولات فرهنگی شهر نور به مناسبت «روز قم»

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با حضور شهردار قم، معاونان و اعضای شورای اسلامی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، لایحه اخذ مجوز خرید سه دستگاه رایانه جهت فرمانداری قم برای راه‌اندازی سامانه پایش مصوبات شورای اسلامی شهر و روستاهای کشور با رأی اعضای شورای شهر قم تصویب شد.

طرح شورا در خصوص به‌کارگیری اصغر ناصری به‌عنوان مشاور کمیسیون حقوقی و نظارت، دومین لایحه جلسه سیزدهم شورای اسلامی شهر قم نیز بدون اینکه مخالفتی داشته باشد، مصوب شد.

در ادامه جلسه نیز طرح شورا در خصوص قرارداد علی ریاضی در کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک با موافقت اعضای شورای شهر قم به تصویب رسید.

رونمایی از محصولات فرهنگی و رسانه‌ای در ارتباط با سالروز حضرت فاطمه معصومه (س) به قم از دیگران اتفاقات این جلسه بود که در قالب آن بر تولید آثار هنری و ادبی برای افزایش هویت بخشی شهری تأکید شد.

گفتنی است جلسه شورای اسلامی شهر قم درباره مباحث مطرح‌شده در خصوص الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری پردیسان و جا ماندن قم از مرحله اول جهش تولید به‌صورت غیرحضوری برگزار شد.