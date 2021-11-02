باروت بلای جان مرغان سیبری/ روایت تلخ شکار ادامه دارد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: صدای گلوله‌ها یکی یکی بلند می‌شود، از دور و نزدیک؛ اینجا ده‌ها اسلحه در تاریکی به سمت مسافران سیبری نشانه رفته است. پرندگان بی دفاعی که از مسیرهای پر پیچ و خم خود را به پهنه‌های آبی گلستان رسانده اما سرنوشت آنها با تفنگ و گلوله گره خورده است.

پهنه آبی خلیج گرگان و تالاب‌های گلستان، در نیمه دوم سال میزبان هزاران پرندگان مهاجر است، پرندگانی که تعداد آنها با تهدیدات پیش رو، روز به روزف کم و کمتر می‌شود.

علیرغم اینکه دو سال است پروانه شکار در گلستان صادر نمی‌شود اما بسیاری از سودجویان غیرقانونی و در تاریکی شب روانه سواحل شده و پرندگان بی پناه را آماج گلوله‌های خود قرار می‌دهند.

از طرف دیگر با فرود پرندگان در سواحل، جنب و جوش شکارچیان برای اخذ پروانه شکار آغاز شده تا بتوانند مسئولان را برای صدور مجوز شکار اقناع کنند.

با توجه به تلفات پرندگان در خلیج گرگان و احتمال شیوع آنفلوانزای پرندگان باید دید که آیا امسال پروانه شکار صادر می‌شود یا خیر؟ مدیرکل دامپزشکی گلستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در جلسه‌ای که طی روزهای آتی با حضور مسئولان محیط زیست و استانداری خواهیم داشت، برای صدور پروانه شکار تصمیم گیری خواهد شد.

غلامرضا محرابی با بیان اینکه احتمال صدور مجوز شکار بسیار ضعیف است، افزود: موردی از آنفلوانزا در استان گزارش نشده اما در قزاقستان و روسیه کانون‌های آلوده از نوع h۵n۱ -بدترین سویه- وجود داشته و احتمال سرایت آن هم دور از انتظار نیست.

کمبود محیط بان در گلستان

یک محیطبان بازنشسته گلستانی هم در خصوص کمبود امکانات و شکار به خبرنگار مهر گفت: برای مدیریت شکار در گلستان چاره‌ای جز همکاری بومیان منطقه در مقابله با شکارچیان غیرمجاز وجود ندارد.

رحیم حاجی مراد با اشاره به تعداد بالای زیستگاه‌های حیات وحش و وسعت چند صد هزار هکتاری اکوسیستم‌های آبی و جنگلی در گلستان، افزود: تا زمانی که بومیان و حاشیه‌نشینان اکوسیستم‌های گلستان از منافع و درآمدهای این بخش (طبیعت) منتفع نشوند روایت شکار غیرمجاز ادامه دارد.

افراد متخلف پرندگان شکارشده را قاچاقی و به صورت پنهانی و با واسطه می‌فروشند و بیشتر پرنده‌ها را هم به استان‌های مجاور می‌فرستند وی بیان کرد: مشکلات سخت اقتصادی و تنگناهای مالی سبب می‌شود تا حاشیه نشینان زیستگاه‌های حیات وحش برای کسب درآمد به فکر شکار و کشتار باشند در حالی که می‌توان با توسعه اکوتوریسم و طبیعت گردی درآمد مناسبی برای بومیان منطقه ایجاد کرد.

حاجی مراد گفت: وجود ۵۰ هزار سلاح شکاری در استان در مقابل کمتر از ۲۰۰ محیط بان بیانگر عمق کمبودها برای حفاظت از حیات وحش گلستان است.

وی اضافه کرد: در کشورهای توسعه یافت محیط بانان بیشتر وظیفه تیمار و یا مراقبت از حیات وحش مصدوم را برعهده داشته و شهروندان و اهالی در حفظ و صیانت از حیات وحش هم بسیار کوشا هستند.

حاجی مراد گفت: کمبود امکانات سخت افزاری و فرسوده بودن خودروها و موتورسیکلت‌ها از جمله دیگر دلایل افزایش شکار غیرمجاز در استان است.

وی عنوان کرد: ترسیم روند خدمتی ناعادلانه از گذشته‌های دور تاکنون برای محیط بانان سبب شده تا آنها چند برابر سایر کارکنان دولت در یک ماه مشغول به خدمت باشند و این موضوع در کنار حقوق اندک و پایین سبب بی‌انگیزگی آنها می‌شود.

شکارچیان غیرمجاز از عدم صدور پروانه خوشحال می‌شوند

اما برخی از شکارچیان مدعی هستند که روند قانونی شکار سبب کاهش کشتار پرندگان می‌شود، عضو کانون شکار بندرترکمن در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: زمانی که شکار آزاد می‌شود منطقه خاصی در وسعت مشخص به این امر اختصاص می‌یابد و حدود دو هزار شکارچی به این منطقه می آیند.

عبدالحکیم ادریسی افزود: آمدن دسته جمعی این افراد باعث شده که موقع شلیک، پرنده‌ها به مناطق امن بروند، در نتیجه پرندگان کمتری شکار شده و همه افراد، موفق به شکار نمی‌شوند.

وی بیان کرد: اما زمانی که شکار ممنوع می‌شود خلافکاران از این هم خوشحال هستند زیرا شکارچیان مجاز به منطقه نرفته در نتیجه پرندگان احساس امنیت می‌کنند در نتیجه شکارچیان غیرمجاز می‌توانند با یک تیر حدود ۷۰ پرنده را در یک جا از بین ببرند.

ادریسی ادامه داد: زمانی که شکار ممنوع است، افراد سودجو به این امر توجه نمی‌کنند که پرنده اردک یا غاز یا از گونه‌های حمایت شده دیگر است، آنها هر چیزی را که می‌بینند، شکار می‌کنند اما شکارچیان دارای پروانه، قانونمند بوده و پرندگان حفاظت شده را شکار نمی‌کنند.

عضو کانون شکار بندرترکمن گفت: در بندرترکمن و روستاهای اطراف ۵۰۰ شکارچی وجود داشته و بقیه از شهرستان‌های اطراف و حتی از استان‌های مجاور می آیند زیرا آن‌ها می‌توانند پروانه استانی بگیرند.

قاچاق پرندگان به استان‌های مجاور

وی افزود: چندین بار تذکر دادیم که شکار در این محوطه مختص به مردم بومی باشد ولی گوش شنوایی برای آن نیست.

ادریسی عنوان کرد: با این اوضاع اقتصادی اگر در سابق، ۲۰ درصد مردم برای معیشت شکار می‌کردند هم اکنون این عدد به ۸۰ درصد رسیده است.

وی گفت: مردم منطقه صیاد بوده و هم اکنون هم بیکار هستند زیرا صیدی باقی نمانده در نتیجه باید به معیشت آنها توجه شود.

ادریسی از پرداخت ۳۸۰ هزار تومان برای صدور پروانه شکار خبرداد و افزود: پروانه شکار دو ماهه بوده و شکارچیان می‌توانند هفته‌ای دو روز و روزی چهار بال پرنده شکار کنند و اینکه ارقام نجومی در کشتار پرندگان اعلام می‌کنند، درست نیست زیرا بسیاری از از افراد حتی کمتر از سهمیه خود شکار می‌کنند.

عضو کانون شکار بندرترکمن گفت: افراد متخلف، پرندگان شکار شده را قاچاقی و با واسطه و پنهانی می‌فروشند و بیشتر پرنده‌ها را هم به استان‌ها مجاور می‌فرستند.

اثرات گلوله بر بال‌های نحیف پرندگان

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش محیط زیست گلستان هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در دو سال اخیر هیچ گونه پروانه شکار صادر نشده و هر گونه شکاری تخلف است.

محمود شکیبا افزود: به دلیل تلفات پرندگان در دو سال اخیر و احتمال شیوع آنفلوانزا، دامپزشکی ممنوعیت شکار را اعلام کرد و محیط زیست، حق صدور پروانه شکار را ندارد.

وی از صدور سالانه پنج هزار پروانه شکار در استان خبرداد و گفت: ۹۹ درصد شکار، به قصد تفنن بوده و بسیار کم هستند که بخاطر معیشت شکار کند زیرا کسی که توانایی خرید اسلحه ۵۰ میلیون تومانی و مبالغ بیشتر را دارد، در زمینه معیشت مشکلی ندارد.

قتل عام ۳۲۰ هزار پرنده

شکیبا ادامه داد: در خلیج گرگان شکار ممنوع بوده اما در اطراف تالاب‌ها در صورت صادرشدن مجوز، منعی وجود ندارد.

وی بیان کرد: راه اندازی مراکز خرید و فروش گوشت شکار ممنوع بوده و در گلستان چنین مراکز به صورت قانونی نداریم ولی ممکن است آن را در جاهای دیگر عرضه کنند.

شکیبا اضافه کرد: در صورت صدور پروانه شکار، در روز پنجشنبه و جمعه این کار انجام شده و هر شخص روزانه چهار سهمیه دارد و با احتساب پنج هزار نفر که در دوماه مجوز می‌گیرند، ۳۲۰ هزار پرنده در گلستان قتل عام می‌شود.

وی ادامه داد: پرنده‌ها هزاران کیلومتر از عرض‌های شمالی برای زمستان‌گذرانی به خلیج گرگان آمده و در حالی که کل دنیا برای حمایت از این پرندگان تلاش می‌کنند ما به جای حفاظت از آنها این موجودات را نابود می‌کنیم.

شکیبا گفت: شکارچیان بیشتر مرغابی‌ها را شکار کرده اما در کنار آن به هر موجود دیگری شلیک می‌کنند و ما هم اکنون حداقل روزانه یک پرنده زخمی بال شکسته داریم و در بین آنها پرندگان شکاری هم دیده می‌شود.

وجود ده‌ها تالاب و زیستگاه آبی موجب حضور هزاران پرنده مهاجر در گلستان شده که به سبب کمبود نیروی محیط بان، مشکلات مدیریتی، ناآگاهی بومیان و عطش کشتار شکارچیان غیرمجاز شاهد قلع و قمع بخشی از مهمانان زمستانه هستیم لذا باید با از بین بردن این تهدیدات، لذت تماشای این مواهب را از نسل آینده نگیریم.