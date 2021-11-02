به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، ایلان ماسک ثروتمندترین فرد جهان که حالا ثروت او از ۳۰۰ میلیارد دلار هم فراتر رفته است، گفت حاضر است ۶ میلیارد دلار از ثروت خود را برای رفع گرسنگی در جهان بپردازد.

ایلان ماسک که ثروت او به لطف رشد سهام تسلا و اسپیس اکس، تنها در سال جاری ۱۴۰ میلیارد دلار افزایش یافته است در پاسخ به یکی از مقامات سازمان ملل که گفته بود کمک ۶ میلیارد دلاری از سوی یکی از ثروتمندترین افراد جهان می‌تواند به ریشه‌کن کردن گرسنگی در جهان کمک کند اعلام کرد که مایل است این پیشنهاد را در نظر بگیرد.

هفته گذشته دیوید بیسلی، رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی گفته بود حالا زمان آن است که فوق ثروتمندان پا پیش بگذارند و به ۴۲ میلیون نفر که واقعاً در صورت کمک نکردن از گرسنگی خواهند مرد، کمک کنند. او مشخصاً از ایلان ماسک و جف بزوس، ثروتمندترین مردان جهان نام برد.

ایلان ماسک در پاسخ به توییت یکی از کاربران که گفته بود ۶ میلیارد دلار تنها ۲ درصد از ثروت خالص اوست گفت اگر مؤسسه برنامه جهانی غذای سازمان ملل دقیقاً مشخص کند که چطور این ۶ میلیارد دلار مشکل گرسنگی جهانی را حل می‌کند همین حالا سهام تسلا را می‌فروشد و این کار را انجام می‌دهد.

او در توییتی که در دنباله این توییت آمده است گفته است برنامه سازمان ملل باید شامل یک حسابرسی شفاف و اوپن سورس باشد تا همه عموم ببینند این پول دقیقاً صرف چه چیزی می‌شود.

چند ساعت بعد آقای بیسلی از سازمان ملل در پاسخ به ایلان ماسک نوشت: ۶ میلیارد دلار مشکل گرسنگی جهان را حل نمی‌کند اما از ناپایداری سیاسی جهان و مهاجرت‌های گسترده جلوگیری خواهد کرد و به ۴۲ میلیون نفری که در معرض مرگ از گرسنگی هستند کمک خواهد کرد.

ماسک در پاسخ از او خواست به صورت شفاف بودجه حساب مالی سازمان را برای عموم مردم منتشر کند و طرح هزینه‌کردهای پیشنهادی خود را با جزئیات اعلام کند. او با کنایه گفت: روشنی آفتاب چیز جالبی است.