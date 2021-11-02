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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۹:۱۷

آیت‌الله «علاقه‌بند» درگذشت

آیت‌الله «علاقه‌بند» درگذشت

یزد- آیت‌الله سید علی‌محمد علاقه‌بند از علما و بزرگان یزد که محبوبیت ویژه‌ای نزد مردم یزد دارد، درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی‌محمد علاقه‌بند از علمای استان یزد صبح امروز در سن ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت.

وی از مدتی پیش در بستر بیماری بود و چندین مرتبه از اسفند ۹۹ تاکنون در بیمارستان بستری شده بود.

آیت الله سید محمدعلی علاقه بند در سال ۱۳۰۶ ه. ش در خانواده‌ای روحانی در یزد دیده به جهان گشود و در ۵ سالگی برای آموزش قرآن به مکتب خانه رفت.

وی در مکتب، قرآن، نصاب الصبیان، سیوطی و صرف و نحو را نزد میرزا سیدعلی مکتب دار آموخت و پس از طی مقدمات علوم اسلامی از محضر آیات شیخ جلال آیت اللهی، کازرونی و میرزا آقا استفاده کرد.

آنگاه برای ادامه تحصیل راهی نجف اشرف شد و در درس خارج حضرات آیات سید محمدهادی میلانی، سیدجواد مدرسی، سید عبدالهادی شیرازی شرکت و پس از بازگشت در قم نیز از محضر آیت الله العظمی بروجردی استفاده کرد.

آیت الله علاقه بند، در کنار تحصیل، به تدریس نیز اشتغال داشت و دروس مغنی، منطق، معالم و صرف و نحو، اصول، فقه و کلام را تدریس کرد. مدتی نیز دروس عربی و دینی را در دبیرستان تدریس کرد. وی ضمن تدریس به تبلیغ نیز می‌پرداخت.

وی از مفاخر یزد به شمار می‌رود و محبوبیت ویژه ای نزد مردم این استان دارد و ارادتمندان وی سالیان متمادی در مسجد امیرچقماق نماز را به امامت وی اقامه می‌کردند.

کد مطلب 5341721

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    نظرات

    • ناصر IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      4 0
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      روحش شاد ودر حرم امن الهی قرار گیرد .آمین
    • سید امین درخشان IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      3 0
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      عالمی وارسته و معلم اخلاق و پارسا و زاهد نمونه های ایشان را کمتر می توان دید مصیبی بزرگ برای مردم یزد و علاقمندان و مریدان ایشان
    • س IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و قرین رحمت و آمرزش الهی باد.
    • IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      0 0
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      سید دوست داریم و دلمان برایت تنگ می شود
    • آمند IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      0 0
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      روح این عالم برجسته شادورحمت ومهارت الهی شامل روح این عالم جلیل ااقدر

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