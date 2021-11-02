به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی‌محمد علاقه‌بند از علمای استان یزد صبح امروز در سن ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت.

وی از مدتی پیش در بستر بیماری بود و چندین مرتبه از اسفند ۹۹ تاکنون در بیمارستان بستری شده بود.

آیت الله سید محمدعلی علاقه بند در سال ۱۳۰۶ ه. ش در خانواده‌ای روحانی در یزد دیده به جهان گشود و در ۵ سالگی برای آموزش قرآن به مکتب خانه رفت.

وی در مکتب، قرآن، نصاب الصبیان، سیوطی و صرف و نحو را نزد میرزا سیدعلی مکتب دار آموخت و پس از طی مقدمات علوم اسلامی از محضر آیات شیخ جلال آیت اللهی، کازرونی و میرزا آقا استفاده کرد.

آنگاه برای ادامه تحصیل راهی نجف اشرف شد و در درس خارج حضرات آیات سید محمدهادی میلانی، سیدجواد مدرسی، سید عبدالهادی شیرازی شرکت و پس از بازگشت در قم نیز از محضر آیت الله العظمی بروجردی استفاده کرد.

آیت الله علاقه بند، در کنار تحصیل، به تدریس نیز اشتغال داشت و دروس مغنی، منطق، معالم و صرف و نحو، اصول، فقه و کلام را تدریس کرد. مدتی نیز دروس عربی و دینی را در دبیرستان تدریس کرد. وی ضمن تدریس به تبلیغ نیز می‌پرداخت.

وی از مفاخر یزد به شمار می‌رود و محبوبیت ویژه ای نزد مردم این استان دارد و ارادتمندان وی سالیان متمادی در مسجد امیرچقماق نماز را به امامت وی اقامه می‌کردند.