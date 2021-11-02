امکان راستی آزمایی مدارک استقلال و پرسپولیس توسط AFC وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صدور پروانه حرفه‌ای برای چند باشگاه ایرانی از جمله استقلال و پرسپولیس به چالش جدی برای فوتبال ایران در هفته اخیر تبدیل شد و سرانجام مدارک این دو باشگاه به صورت مشروط برای ۳ ماه به AFC ارائه شد تا خطر به صورت موقت از بیخ گوش سرخابی‌های تهران عبور کند.

از زمانی که کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتخاب کمیته‌هایی در فدراسیون‌های فوتبال کشورهای آسیایی تاییدیه مدارک به منظور صدور پروانه حرفه‌ای را به این کمیته‌ها سپرد و تایید آنها را برای خود سند دانست، حق راستی آزمایی به صورت رندم را برای خود حفظ کرد تا هر زمانی که لازم باشد نمایندگان خودش به صورت مستقیم به این موضوع ورود نمایند.

بالا رفتن حساسیت صدور پروانه حرفه‌ای برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس منجر به صدور مشروط پروانه حرفه‌ای برای این دو باشگاه شد و سرخابی‌ها ملزم به رفع نواقص خود در مدت زمان تعیین شده به منظور نهایی شدن این پروانه هستند.

با این وجود این احتمال همچنان وجود دارد که کنفدراسیون فوتبال آسیا در بررسی‌های رندم خود از باشگاه‌هایی که توسط کمیته‌های داخلی شان تایید شده‌اند، سری هم به ایران زده و مستقلاً مدارک این دو باشگاه مورد بازبینی و ارزیابی قرار دهند.

وجود این احتمال، ضرورت بر طرف کردن نواقص پرونده را برای این دو باشگاه بالا می‌برد و بهتر است پیش از اینکه احتمال ورود مستقیم ماموران AFC پیش آید، این دو باشگاه در مدت زمانی که برای آنها تعیین شده اقدام به بر طرف کردن این نواقص نمایند.

مهم‌ترین عاملی که منجر به عدم صدور اولیه پروانه حرفه‌ای برای این دو باشگاه شد و همچنان به عنوان یک نقص اصلی در پرونده آنها وجود دارد، حضور مجمع مشترک و دولتی برای هر دو تیم است. همچنین مثبت نبودن تراز مالی، بدهی‌های داخلی و خارجی، بدهی‌های مالیاتی و… از جمله موارد دیگری است که دو باشگاه ملزم به رفع آن هستند.