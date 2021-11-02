جشنواره شهرستانی مالک اشتر در لامرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که صبح سه شنبه در سالن جلسات سپاه لامرد برگزار شد از ۱۸ نفر از برترین‌های سپاه و بسیج، دو نفر در سطح استان و ۱۶ نفر در سطح شهرستان تجلیل به عمل آمد.

در این جشنواره ازیک گردان بیت المقدس نمونه استانی، یک گروه جهادی نمونه استانی، دو سرگروه برتر صالحین، دو مربی برتر صالحین، یک واحد دانش آموزی نمونه، یک گروه جهادی برتر شهرستانی، سه پایگاه بسیج برتر شهرستانی، پنج نفر از شورای برتر حوزه‌های بسیج شهرستان، یک حوزه بسیج برتر شهرستان و یک معاونت برتر ستاد ناحیه در سطح شهرستان تجلیل به عمل آمد.

جشنواره مالک اشتر در راستای تکریم از بسیجیان و پاسداران به صورت سالانه و در ۳ سطح کشوری، استانی و شهرستانی برگزار می‌شود.