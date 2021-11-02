راهپیمایی مجازی در سیستان و بلوچستان برگزار می شود

سعید دهنوی در گفت و گو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: با توجه به شرایط کرونایی و عدم اجرای راهپیمایی در تمام نقاط جمعیتی سیستان و بلوچستان، با هماهنگی انجام شده با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و اداره کل آموزش و پرورش استان، راهپیمایی مجازی در سطح این خطه پهناور کشور در ۱۳ آبان ماه جاری برگزار میشود.
مسئول مرکز استانی سازمان فضای مجازی سراج در سیستان و بلوچستان ضمن دعوت همه آحاد مردم استان برای شرکت در این برنامه، ادامه داد: علاقمندان به شرکت در راهپیمایی مجازی، میتوانند به سایت www.rpsb.ir مراجعه کرده و با انتخاب شعار و پوستر خود، در این طرح مشارکت کنند.
وی با اشاره به سخنان امام راحل (ره) که فرمودند «هرچه فریاد دارید، بر سر آمریکا بکشید که همین فریاد همگانی «مرگ بر آمریکا» برای او مرگ میآورد»، بیان کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته به ۵۷ شعار ابتکاری ثبت شده در این سامانه به قید قرعه هدایای نقدی اهدا خواهد شد.
دهنوی گفت: از روز ۱۳ آبانماه به عنوان یکی از وقایع مهم در تقویم انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: بیتردید از ۱۳ آبان باید به عنوان یک روز برای مبارزه به معنای واقعی کلمه با استکبار جهانی یاد کرد و آن را گرامی داشت چرا که مهمترین نتیجه به دست آمده از این روز، آگاه شدن به دخالت بیگانگان در مسائل مربوط به داخل کشور بود.
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