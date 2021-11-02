راهپیمایی مجازی در سیستان و بلوچستان برگزار می شود

سعید دهنوی در گفت و گو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: با توجه به شرایط کرونایی و عدم اجرای راهپیمایی در تمام نقاط جمعیتی سیستان و بلوچستان، با هماهنگی انجام شده با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و اداره کل آموزش و پرورش استان، راهپیمایی مجازی در سطح این خطه پهناور کشور در ۱۳ آبان ماه جاری برگزار می‌شود.

مسئول مرکز استانی سازمان فضای مجازی سراج در سیستان و بلوچستان ضمن دعوت همه آحاد مردم استان برای شرکت در این برنامه، ادامه داد: علاقمندان به شرکت در راهپیمایی مجازی، می‌توانند به سایت www.rpsb.ir مراجعه کرده و با انتخاب شعار و پوستر خود، در این طرح مشارکت کنند.

وی با اشاره به سخنان امام راحل (ره) که فرمودند «هرچه فریاد دارید، بر سر آمریکا بکشید که همین فریاد همگانی‏ «مرگ بر آمریکا» برای او مرگ می‌آورد»، ‬ بیان کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته به ۵۷ شعار ابتکاری ثبت شده در این سامانه به قید قرعه هدایای نقدی اهدا خواهد شد.

دهنوی گفت: از روز ۱۳ آبان‌ماه به عنوان یکی از وقایع مهم در تقویم انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: بی‌تردید از ۱۳ آبان باید به عنوان یک روز برای مبارزه به معنای واقعی کلمه با استکبار جهانی یاد کرد و آن را گرامی داشت چرا که مهم‌ترین نتیجه به دست آمده از این روز، آگاه شدن به دخالت بیگانگان در مسائل مربوط به داخل کشور بود.