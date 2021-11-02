مسئولیت پذیری در مورد کودکان کار از وظایف شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی صبح سه شنبه در نخستین جلسه قرارگاه اجتماعی استان تهران، که با حضور محسن منصوری، استاندار تهران و مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد، طی سخنانی گفت: شهر تهران با ٩ میلیون و ٦٠٠ نفر ساکن و سه الی چهار میلیون تردد روزانه از استان‌های دیگر از اهمیت و شرایط ویژه ای برخوردار است.

زاکانی با بیان اینکه ما شهر تهران را برای آدم‌ها می‌خواهیم، نه برای در و دیوار و رنگ و لعاب آن، افزود: شهر تهران باید با پیشرفت به عنوان الگو برای جهان اسلام معرفی شود، ما عنوان کردیم می‌توانیم، چنین کاری را انجام دهیم، باید در شهرداری مسئولیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود را بپذیریم.

زاکانی گفت: دغدغه توجه به روح شهر از ابتدای ورود به شهرداری به عنوان یک رویکرد جدید مطرح شده و تلاش برای استفاده از همه امکانات جهت خدمت به مردم و انقلاب وظیفه اساسی شهرداری است، مسئولیت پذیری ویژه در مورد کودکان کار، خانواده زندانیان و زنان سرپرست خانوار از موضوعات اجتماعی و وظایف شهرداری است.

شهردار تهران افزود: برخی دستگاه‌ها مسئولیت‌های بیشتری دارند و برخی پشتیبان هستند و مشکل عدم مسئولیت پذیری است، که امیدوارم با در کنار هم بودن و احساس مسئولیت، شهر در همه جوانب ارتقا یابد.