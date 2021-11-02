مسمومیت آبی در روستای «تکانه»/ اختلافات قومی علت ماجرا بود

مهدی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسمومیت آبی در روستای «تکانه» خرم آباد اظهار داشت: این روستا نزدیک به ۸۰ خانوار دارد، ظاهراً شب گذشته به دلیل اختلافات قومی چند نفر از اهالی همین روستا، خط شبکه آبی که به سمت خانه‌های مقابل اختلاف بوده را دست کاری و از مواد مسموم کننده استفاده کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بلافاصله بعد از تماس با سامانه ۱۲۲ همکاران ما از مرکز کنترل کیفی و اتفاقات امور آب شهرستان خرم آباد به روستا مراجعه کردند افزود: در این راستا شبکه آب روستا را به خاطر حساسیتی که در بحث سلامت آب داریم قطع کردند.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب لرستان ادامه داد: در شب گذشته نیز به دستور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب، تانکر آب رسان را به روستا اعزام کرده‌ایم و به صورت مرتب کار آبرسانی تا زمانی که همکاران کنترل کیفیت ما بحث سلامت شبکه آب روستا را تأیید کنند، ادامه دارد.

بابایی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکل خاصی وجود ندارد چون ما شبکه را قطع کرده‌ایم گفت: علت اینکه روستا در حال حاضر آب ندارد به خاطر همین موضوع بوده، منبع و شبکه آب ما در روستا مشکلی ندارد، مسیری که دستکاری شده، مسیری نبوده که نگهبان شرکت پیمانکار ما حضور داشته باشد، این امر صورت گرفته و در این راستا آب شبکه روستا را به خاطر ملاحظات کیفیتی، سلامتی و بهداشتی قطع کرده‌ایم اما بحث خدمات رسانی و آب رسانی از طریق تانکر به روستا از شب گذشته شروع شده است.

وی افزود: باید همکاران ما دوباره بحث کیفیت و سلامت آب را تضمین کنند تا بخواهیم شبکه را باز کنیم.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب لرستان با بیان اینکه چند نفری از اهالی روستا مسموم شده‌اند بیان داشت: شبکه ما در حال حاضر در شرایط کاملاً ایمنی قرار دارد اما به خاطر مسائل بهداشتی و سلامت مردم فعلاً اجازه خروج آب به سمت روستا داده نشده تا همکاران ما موضوع را بررسی و در صورت تأیید آب شبکه را باز کنند.