شهرداری تهران پیگیر لغو منع تردد شبانه در این شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه قرارگاه خدمات اجتماعی استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: با جلسه‌ای که در شورای عالی ترافیک داشتیم، به اتفاق قائل به این بودیم، که لغو منع تردد شبانه برای ما یک امکان را فراهم می‌کند و همه قائل به لغو این منع تردد با توجه به شرایط فعلی شهر تهران در حوزه کرونا هستند.

وی افزود: شورای عالی ترافیک پیشنهاد لغو منع تردد شبانه را به ستاد ملی کرونا ارائه داده و پیگیر لغو این منع تردد است.

شهردار تهران همچنین در خصوص هم‌افزایی بین دستگاهی در پایتخت نیز گفت: در یک برنامه چهار ساله معضلات اجتماعی تهران دنبال و در یک مقطع سه تا چهار ماهه شهر از این آسیب‌ها منزه می‌شود، باید بپذیریم، شهر تهران از آسیب‌های جدی در حوزه اجتماعی رنج می‌برد که روح و روان مردم را جریحه دار و چهره شهر را زشت و غیرقابل تحمل کرده است.