لیگ برتر والیبال ایران باید سخت باشد/ کار سختی مقابل ورامین داریم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال سپاهان صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر با کسب ۳ پیروزی و ۹ امتیاز روز چهارشنبه میهمان تیم شهرداری ورامین خواهد بود.

رحمان محمدی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط و وضعیت تیمش گفت: از شکل بازی تیم و نتایجی که کسب کردیم راضی هستیم. حدود ۲ ماه تمرین کرده بودیم، بازی‌های تدارکاتی خوبی انجام دادیم و توقع شروع خوب در آغاز مسابقات و کسب پیروزی داشتیم.

سرمربی تیم والیبال سپاهان ادامه داد: بازی به بازی روند تیمی بهتر و بازیکنان هماهنگ‌تر می شوند. لیگ سختی در پیش داریم، همه تیم‌ها آماده هستند و انتظار داریم سپاهان بازی به بازی بهتر شود.

وی درباره بازی روز چهارشنبه مقابل شهرداری ورامین گفت: ورامین میزبان است، ۲ پیروزی به دست آورده و تیم خوبی دارد. بازی سختی مقابل شهرداری ورامین داریم و امیدوارم نتیجه با پیروزی برای سپاهان همراه شود. فرهاد قائمی را به دلیل فوت پدرش و علیرضا مباشری را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم.

محمدی راد درباره برگزاری ۲ بازی در هفته نیز گفت: انتقادها را می‌خوانم که برگزاری ۲ بازی در هفته شرایط را سخت کرده است اما لیگ ایران باید سخت باشد. اگر مدعی برگزاری لیگ خوب در دنیا هستیم پس باید مسابقات لیگ سخت باشد. برگزاری مسابقات با کیفیت پایین مفید نخواهد بود. این خاصیت لیگ است.

سرمربی سپاهان تاکید کرد: پیش از آغاز مسابقات اعلام کردیم باید رقابت‌ها طبق آیین نامه با حضور ۱۲ تیم و به صورت رفت و برگشت برگزار شود اما دو تیم اضافه شد و لیگ با ۱۴ تیم پیگیری می شود که همین فشار را بیش‌تر کرده است. برخلاف دوره گذشته که برخی تیم‌ها ذی نفع بودند و مسابقات در تهران متمرکز برگزار شد در این فصل شاهد برگزاری به صورت رفت و برگشت هست که موافق این شیوه هستم.