«کوزوو» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، ساخت موسیقی، جلوه‌های ویژه و اصلاح رنگ فیلم سینمایی «کوزوو» (KOZOVO) به کارگردانی میثم هاشمی طبا و تهیه‌کنندگی حسن کلامی که مدتی پیش در ژانر کمدی ساخته شده، به پایان رسید.

ساخت موسیقی این فیلم را مسعود سخاوت دوست انجام داده و سعادت بسطام مدیر جلوه‌های ویژه «کوزوو» بوده است. اصلاح رنگ این فیلم نیز در استودیو ایران نوین انجام شده است.

کورش تهامی، فرهاد آییش، روشنک گرامی، حمید ابراهیمی، هومن شاهی، سیاوش چراغی‌پور، مریم سعادت، بهرام ابراهیمی، بیوک میرزایی، امید روحانی و بهاره کیان‌افشار با حضور گوهر خیراندیش و بهناز جعفری بازیگران فیلم سینمایی «کوزوو» هستند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: معدنچیا میگن: هرچی بیشتر دنبال الماس بگردی، کمتر پیداش می‌کنی. به عقیده اونا، الماسه که آدمشو پیدا می‌کنه. اونه که تصمیم می‌گیره دست کی بیوفته و رو انگشت کی بشینه ... .

دیگر عوامل «کوزوو» عبارتند از جانشین تهیه‌کننده: مهدیا عابدی، دستیار یک کارگردان و برنامه‌ریز: جواد گنجی، مدیر فیلمبرداری: بهرام بدخشانی، صدابردار: امید عاشوری، طراح صحنه و لباس: اصغر نژادایمانی، طراح گریم: محسن دارسنج، تدوین: سهراب خسروی، صداگذاری: آرش قاسمی، مدیر تولید: حسین فرضی‌زاد، منشی صحنه: مارال فتحی، جلوه‌های ویژه: سعادت بسطام، مدیر تدارکات: مهدی عباسی‌پور، عکاس: کوروش جوان، گرافیست و مدیر تبلیغات: محمدرضا بهشتی‌نژاد و مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا.

هادی زمردیان مجری طرح و سرمایه‌گذار این پروژه است.