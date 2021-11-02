وقوع ۲ انفجار و تیراندازی در کابل/۲۳ کشته و ۵۰ زخمی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کابل امروز شاهد وقوع تیراندازی و ۲ انفجار بود. این حادثه نزدیک بیمارستان نظامی «سردار محمد داوود خان» در منطقه دیپلماتیک وزیر اکبر خان رخ داده است. گفته می شود یکی از این انفجارها در ورودی بیمارستان صورت گرفته است.

بنا بر آمار اولیه، دستکم ۲۳ نفر در این حوادث امنیتی کشته و ۵۰ تن زخمی شده اند.

خبرگزاری اسپوتنیک نیز در خبری در همین رابطه نوشت که گروهی از تروریست ها پس از انفجار در قسمت ورودی بیمارستان مذکور، وارد این بیمارستان شده و با طالبان درگیر شدند. بنا بر اعلام این رسانه، حمله به بیمارستان کابل توسط داعش انجام شده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز اعلام کرد که بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان به این خبرگزاری گفته که انفجار در کابل، غیرنظامیان را در بیرون بیمارستان نظامی سردار محمد داوود خان هدف قرار داده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از توییت سعید خوستی وزیر امور داخلی دولت موقت طالبان نوشته است که نیروهای امنیتی در منطقه مستقر شده اند.

خبرگزاری رسمی باختر به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که تعدادی از تروریست های داعش وارد بیمارستان شده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.