حقوق و مزایای کارکنان شهرداری تهران پایین است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به مشکلات کارکنان شهرداری منطقه ۳، گفت: در راستای اطلاع از آخرین وضعیت نیروی انسانی شهرداری تهران و شنیدن مشکلات و خواسته‌های آنان و التیام شکاف ایجاد شده در دوره پنجم مدیریت شهری بین مدیران عالی و کارکنان شهرداری این جانب ضمن حضور در منطقه سه شهرداری تهران بدون حضور مدیران و مسئولین منطقه ضمن شنیدن گلایه‌ها و درد و دل آنها درخواست‌های کتبی آنان را هم دریافت کردم که به شهردار تهران و معاونت‌های ذیربط جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال خواهد شد ولی جهت استحضار اصحاب رسانه و مردم برخی از این مشکلات را مطرح می‌کنم.

وی ادامه داد: تعاونی مسکن منطقه که سال‌ها پیش در دوره سوم مدیریت شهری زمینی از شهرداری تهران دریافت کرده و با فروش آن مقرر شده بود به کارکنان عضو تعاونی پرداخت شود ولی با فوت مدیرعامل تعاونی منطقه موضوع متوقف و کسی پاسخگوی کارکنان نیست. در آن دوره ستاد ساماندهی مسکن که با حضور معاونین شهردار تهران تشکیل می‌شد موضوع تعاونی‌های مسکن با مدیریت هماهنگ می‌کردند که متأسفانه در دوره پنجم این ستاد منحل و تعاونی‌های مسکن شهرداری رها شدند که پیشنهاد می‌شود با توجه به قوانین بالادستی در حوزه تعاونی‌ها حمایت از تولید انبوه مسکن قانون جهش تولید مسکن و سایر قوانین می‌توان این مشکلات را حل و فصل کرد.

امانی در توضیح چالش دوم کارکنان شهرداری منطقه ۳، اظهار کرد: فشار معیشتی و پایین بودن حقوق و مزایای کارکنان نسبت به تورم موجود و به ویژه افسار گسیخته بودن قیمت اجاره مسکن و ودیعه آن باعث شده که حداقل ۵۰ درصد دریافتی کارکنان هزینه اجاره ماهیانه مسکن آنان شود و با کسر اقساط وام‌های دریافتی عملاً امکان گذران حداقلی زندگی را هم تا پایان هر ماه برای آنان میسر نمی‌کند. این موضوع عمومی است و همه کارکنان اعم از رسمی، قراردادی و شرکتی را در برمی گیرد. فیش‌های دریافتی کارکنان با ۱۰۰ ساعت اضافه کاری ۸۰ میلیون ریال است و این در حالی است که رانندگان خودرو سرویس که ۱۲۰ نفرشان در منطقه سه دارند خدمت می‌کنند، حداکثر دریافتی شأن ۶۰ میلیون ریال است. حق بیمه، سوخت، طرح ترافیک و لوازم خودرو هم توسط خودشان خریداری می‌شود.

رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران با بیان اینکه موضوع اضافه کاری کارکنان که در دوره چهارم مدیریت شهری ۱۲۰ ساعت و حداکثر ۱۵۰ ساعت پرداخت می‌شد، ادامه داد: در دوره پنجم به صد ساعت و بعضاً ۹۰ ساعت کاهش پیدا کرده و عملاً با کاهش بین پانصد هزار تومان تا سه میلیون تومان دریافتی کارکنان افزایش ضریب سالیانه حقوق آنان هم هیچ تأثیر مثبتی برایشان نداشته و یکی از مشکلات اساسی است که توسط کارکنان منطقه مطرح می‌شد. ضمن اینکه به خاطر کرونا اجرای دورکاری و تعطیل کاری هم که یکی دیگر از مزایای غیر مستمر کارکنان شهرداری تهران است کاهش یافته است.

امانی با اشاره به عدم ارتقای کارکنان به پست‌های کارشناسی و مدیریتی بالاتر، گفت: این موضوع سبب شده است تا افرادی که با سابقه طولانی خدمت سال‌ها در پست کارشناسی متوقف شده‌اند به ویژه کارمندانی در سه سال آخر خدمت هستند و حقوق آنان بر اساس سه سال آخر محاسبه می‌شود، نگران بازنشستگی خود هستند و به حق درخواست دارند تا با یک ارتقا در سه سال آخر حقوق آنان افزایش پیدا کند. البته محدودیت پست‌های مدیریتی در مناطق شهرداری و پر بودن این پست‌ها از یک طرف و تبعیض و بی عدالتی در مسیر ارتقای شغلی در دوره پنجم و انتصاب افراد بدون سابقه و شرایط احراز مشاغل این احساس را در کارکنان تشدید کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، اعلام کرد: امید است معاونت برنامه‌ریزی سرمایه انسانی شهرداری تهران با نظارت مستقیم شهردار تهران به فوریت برای این موضوع راهکار عاجل و عادلانه‌ای را طراحی کند که پیشنهاد بنده به عنوان یک کارشناس این است که می‌تواند شورای اداری شهرداری پست‌های ستاره دار ویژه خاص کارکنان شاغل در این پست‌هایی که سال‌های آخر خدمتشان را می‌گذرانند برایشان تصویب کند و همزمان با بازنشسته شدن فرد پست هم حذف شود که دیگر مشکلی به لحاظ پست هم برای شهرداری تهران ایجاد نکند.

امانی با بیان اینکه کاهش کمک‌های غیرنقدی و شارژ کارت رفاهی کارکنان در دوره پنجم تأثیر منفی زیادی بر روحیه و رفاه آنان گذاشته است، تاکید کرد: از طرفی به خاطر شرایط کرونا سفرهای زیارتی و تفریحی خانوادگی آنها هم تعطیل شده است. کمک‌های نقدی و غیرنقدی که به مناسبت‌های مختلف به کارکنان و خانواده آنان می‌شد باعث دلگرمی وابستگی و تعلق خاطر آنان به اهداف سازمانی شده بود که متأسفانه در دوره قبل کاهش یا کاملاً متوقف شده است. کاهش خدمات درمانی، گرفتن فرانشیز از کارکنان و تنزل اعتبار دفاتر خدماتی شهرداری هم مزید بر علت شده است که یکی از اولویت‌های برنامه اداره کل رفاه باید در شرایط فعلی باشد.

وی اضافه کرد: عدم امنیت شغلی کارکنان قراردادی و عدم برگزاری آزمون استخدامی تبدیل وضعیت یکی دیگر از دغدغه‌های اکثر کارکنان نیروهای شرکتی با سوابق طولانی خدمت تحصیلات کارشناسی و بالاتر همچنان از طریق پیمان کاران در واحدهای ستادی در حال خدمت هستند در حالی که افرادی مستقیم جذب منطقه شده و با شرکت‌های خدمات اداره شهر مستقیم قرارداد می‌بندند. این موضوع بر اساس بر تبعیض و بی عدالتی در بین افراد تأثیر منفی زیادی گذاشته است. در همان منطقه هم در همین ایام باز هم افرادی مستقیم وارد شهرداری تهران شده‌اند.

رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران با بیان اینکه کارکنان در بخش خدمات سال‌ها است که زحمت می‌کشند و همزمان تحصیلات خود را ادامه داده‌اند، مدارک کارشناسی و بالاتر گرفته‌اند متقاضی انتقال به مشاغل کارمندی هستند، گفت: خواهش می‌کنم به این افراد امکان فرصت در شرکت آزمون تبدیل وضعیت داده شود. ۹ نفر از پرسنل رسمی تحصیل کرده و باتجربه در حوزه شهرسازی منطقه در دوره قبل یک طرفه و بدون اعلام دلیل از حوزه شهرسازی به سایر حوزه‌های منطقه منتقل شدند که در حال حاضر به شدت متاسف هستند و می‌گویند نه از تحصیلات و نه از تجربه ما استفاده می‌شود و در واحدهای غیرمرتبط کار می‌کنند و در نهایت این ابلاغ لغو دورکاری و آمدن همه کارکنان سر کار مشکلات زیادی برای بانوانی که فرزندان خردسال کمتر از هفت سال دارند ایجاد کرده و ظاهراً معاونت امور بانوان ریاست جمهوری هم به این موضوع اعتراض کرده که کارکنان شهرداری اظهار نارضایتی می‌کنند.

امانی تاکید کرد: در مجموع ارزیابی این جانب به عنوان کارشناسی کوچک در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی از وضعیت نیروی انسانی منطقه سه و ۹ که از نزدیک مشاهده کردم ضعیف است و بار مسئولیتی حوزه برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری تهران سنگین و حل این مشکلات و ایجاد رضایتمندی در کارکنان ضمن کاهش فساد و ارتقای سلامت اداری اعتماد و کارایی آنان را افزایش خواهد داد.