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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۸

آموزش قرآن در برنامه‌درسی ملی باید مورد توجه قرار گیرد

آموزش قرآن در برنامه‌درسی ملی باید مورد توجه قرار گیرد

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: بحث آموزش قرآن در برنامه‌درسی ملی باید مورد توجه قرار گیرد و برای ارتقای جایگاه درس قرآن بیش از پیش بکوشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی فرهادی، در جلسه هم اندیشی اعتبارات دبیرخانه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور گفت: خدمت به قرآن را نعمت بزرگی برای خودم می دانم و هر کجا نام قرآن باشد سعی می کنم با تمام وجود برای قرآن خدمت گذاری کنم.

وی ادامه‌داد: اهمیت آموزش قرآن و تربیت در پایه ابتدایی بسیار مهم است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: بحث آموزش قرآن در برنامه درسی ملی باید مورد توجه قرار گیرد وبرای ارتقای جایگاه درس قرآن بیش از پیش بکوشیم تا بتوان این درس را از دوره ابتدایی در دانش‌آموزان نهادینه کرد.

وی ادامه داد: آموزه‌های ارزشمند قرآنی باید به صورت ویژه و با کمک سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در همه دروس مدارس ساری و جاری گردد و صرفاً به درس قرآن نباید اکتفا نمود.

کد مطلب 6971511

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