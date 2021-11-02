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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۳۳

فردا چهارشنبه؛

گرامیداشت روز مازندران و یادبود فرهود جلالی برپا می‌شود

گرامیداشت روز مازندران و یادبود فرهود جلالی برپا می‌شود

آیین گرامیداشت روزمازندران و یادبود زنده‌یاد فرهود جلالی کندلوسی شاعر فولکلور مازندرانی فردا چهارشنبه ۱۲ آبان تالار وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین گرامیداشت «روز مازندران» و زنده یاد فرهود جلالی کندلوسی، شاعر فولکلور مازندرانی و خالق مجموعه پارپیرار فردا چهارشنبه ۱۲ آبان در تالار وحدت برگزار می‌شود. چهاردهم آبان به نام روز مازندران شناخته می‌شود.

در این برنامه هنرمندان و شاعران مازندرانی به اجرای برنامه خواهند پرداخت و تندیس مراسم نیز به خانواده مرحوم جلالی اهداء خواهد شد.

این مراسم توسط ستاد گرامیداشت هفته مازندران، با همکاری بنیاد رودکی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، همیاران پارپیرار، بنیاد هم اندیشان تبری، انجمن‌های تلارپی، سوادکوهی‌ها، بابلی‌ها، ساروی‌های مقیم تهران، کانون توسعه پایدار امیرکلا و شورای تشکل‌های مازنی تهران و روستاTV برگزار می‌شود.

این‌برنامه فردا چهارشنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در تالار وحدت برگزار و به‌طور زنده از طریق اینستاگرام روستا TV به نشانی www.instagram.com/Roustatv پخش می‌شود.

کد مطلب 5342091

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