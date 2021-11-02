به گزارش خبرگزاری مهر، آیین گرامیداشت «روز مازندران» و زنده یاد فرهود جلالی کندلوسی، شاعر فولکلور مازندرانی و خالق مجموعه پارپیرار فردا چهارشنبه ۱۲ آبان در تالار وحدت برگزار می‌شود. چهاردهم آبان به نام روز مازندران شناخته می‌شود.

در این برنامه هنرمندان و شاعران مازندرانی به اجرای برنامه خواهند پرداخت و تندیس مراسم نیز به خانواده مرحوم جلالی اهداء خواهد شد.

این مراسم توسط ستاد گرامیداشت هفته مازندران، با همکاری بنیاد رودکی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، همیاران پارپیرار، بنیاد هم اندیشان تبری، انجمن‌های تلارپی، سوادکوهی‌ها، بابلی‌ها، ساروی‌های مقیم تهران، کانون توسعه پایدار امیرکلا و شورای تشکل‌های مازنی تهران و روستاTV برگزار می‌شود.

این‌برنامه فردا چهارشنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در تالار وحدت برگزار و به‌طور زنده از طریق اینستاگرام روستا TV به نشانی www.instagram.com/Roustatv پخش می‌شود.