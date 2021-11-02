آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به پیش‌بینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از روند افزایش آلاینده‌ها در استان است به طوری که کیفیت هوا در بعضی ساعات در سطح ناسالم قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: فعالیت سامانه تندری از عصر چهارشنبه تا شنبه اواخر وقت، رگبار و رعد و برق، وزش باد و کاهش محسوس دما در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی رگبار باران و برف مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و افزایش آلاینده‌ها بوده و هوا در بعضی ساعات ناسالم است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۲۵ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۱۱ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۵ متر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی، فردا آسمان البرز نیمه‌ابری همراه با وزش باد، در عصر و شب ابری و در پاره‌ای نقاط رگبار و رعد و برق است و هوا در بعضی ساعات ناسالم برای گروه‌های حساس خواهد بود.

بهارونداحمدی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۴ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۹ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۰ متر بر ثانیه است.