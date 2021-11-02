پروژه بلوار ساحلی شرق بندرعباس در محدوه شهری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بواشه بعدازظهر سه‌شنبه در یازدهمین جلسه شورای شهر بندرعباس ضمن تبریک هفته پدافند غیرعامل، اظهار کرد: امیدوارم شهرداری بندرعباس در زمینه پدافند غیرعامل گام‌های مثبتی بردارد چراکه یکی از عوامل اقتدار ملی و حفظ تمامیت اراضی کشور محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: پدافند غیرعامل به عنوان ساده‌ترین راه برای مقابله با دشمن شناخته می‌شود و زمینه توسعه متوازن و همه جانبه را فراهم می‌کند.

بواشه با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در خصوص پدافند غیرعامل، ابراز داشت: آمادگی دفاعی مردم در برابر هر گونه تهدید امری ضرروری است که لازم است مد نظر مسئولین به خصوص شهرداری بندرعباس نیز قرار گیرد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس بیان داشت: در سال ۱۳۹۹ قرارداد تعدادی از کارکنان تنظیف و فضای سبز شهرداری بندرعباس با وجود اینکه جزو نیروهای «تامین نیرو» بودند، به اجبار شهرداری بندرعباس به حجمی بازگردانده شده است در حالیکه شهرداری در این مدت نیروهای تامین نیرو را جذب کرده است که این موضوع جای سوال دارد و حتماً در کمیسیون حقوقی موضوع را پیگیری می‌کنیم تا این نیروها به «تامین نیرو» برگردند.

بواشه تصریح کرد: برخی از شرکت‌های پیمانکاری حق بیمه نیروهای کارگری را به صورت کارمندی پرداخت می‌کنند که باید این موضوع حل شود. پرداخت بیمه کارمندی برای کارگر باعث می‌شود که مولفه سخت و زیان آور به وی تعلق نگیرد و پیمانکار هم برای پرداخت مبلغ کمتر این اقدام را انجام می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: پروژه بلوار ساحلی شهر بندرعباس یک پروژه بسیار خوب است اما این پروژه در محدوده شهر بندرعباس نیست و هزینه‌های اضافه توسط شهرداری بندرعباس صرف می‌شود.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس اظهار کرد: بودجه‌ای که هر سال برای شهروندان شهر بندرعباس در نظر گرفته می‌شود در این پروژه هزینه شده است.

بواشه با ذکر این نکته فریدون همتی استاندار سابق دستور اجرای این پروژه را داد، گفت: به جای اجرای پروژه بلوار ساحلی شرق بندرعباس، می‌شد هزینه‌ها را صرف ساماندهی بافت فرسوده کنیم و بهتر بود این پروژه از اعتبارات عمرانی استانداری هرمزگان استفاده می‌شد.