به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ظاهری در گفت‌وگویی رسانه‌ای درباره جزئیات خبر اظهار کرد: صبح امروز ساعت ١٠ گزارشی مبنی بر ورود شکارچی به منطقه شیرین شهر اعلام و یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کارون بلافاصله به منطقه اعزام شدند.

رئیس اداره محیط زیست کارون افزود: مأموران به یک دستگاه خودروی سواری که بعد از شکار در حال خروج از منطقه بود، برخورد کردند و متخلفان شکار غیرمجاز به‌محض دیدن مأموران اقدام به فرار با خودروی مذکور کردند.

رئیس اداره محیط زیست کارون با تأکید بر اینکه مأموران اقدام به تعقیب خودرو مذکور کردند، بیان کرد: دو سرنشین با دو قبضه اسلحه شکاری ٩ مرتبه به‌طرف مأموران و خودروی سازمانی اقدام به شلیک کردند.

وی گفت: در یکی از این شلیک‌ها یکی از مأموران این اداره از ناحیه دست مورد اصابت ساچمه قرار گرفت و در ادامه برای حفظ جان مأموران از تعقیب خودرو مذکور خودداری شده ولی با توجه مستندات موجود به‌زودی این افراد از طریق مراجع قضائی شناسایی خواهند شد.