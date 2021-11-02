به گزارش خبرنگار مهر، مهراب کیانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری سومین دوره رویداد تولید محتوای فضای مجازی در استان خبر داد و اظهار داشت: رویداد تولید محتوای فضای مجازی در استان بوشهر از ۱۲ تا ۱۴ آبان‌ماه در حسینیه عاشقان ثارالله بسیج بوشهر برگزار می‌شود.

وی جمعه ۱۴ آبان‌ماه را زمان اختتامیه سومین دوره رویداد تولید محتوایی فضای مجازی استان بوشهر اعلام کرد و گفت: رویداد یاد شده فردا با حضور مسئول فضای مجازی ستاد کل نیروهای مسلح ایران برگزار می‌شود.

رئیس مرکز فضای مجازی سپاه استان بوشهر با بیان اینکه رویداد یاد شده را در بخش‌های ملی، پویانمایی، موشن گرافیک، اپلیکیشن و بازی‌های یارانه‌ای دانست و بیان کرد: در بخش استانی نیز تولید پوستر و کلیپ مورد توجه برگزاری سومین دوره رویداد تولید محتوای فضای مجازی استان بوشهر قرار دارد.

کیانی با بیان اینکه جوانان به‌صورت گروهی و فردی در این رویداد در مدت ۲ روز به تولید محتوا می‌پردازند خاطر نشان کرد: محتواهای تولید شده در روز پایانی پس از بررسی به برترین‌ها جوایزی اهدا می‌شود و برترین‌ها به مرحله کشوری که در پایان آبان‌ماه برگزار می‌شود راه می‌یابد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه در ۱۴ آبان‌ماه با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان برگزار می‌شود خاطر نشان کرد: بستر فضای مجازی بستر آزادی است و افراد مختلف نسبت به تولید محتوا اقدام می‌کنند ولی در تولیدات فاخر و گروه‌های موفق بیش از ۲۰ گروه فعالیت می‌کنند و در بخش انفرادی صدها نفر در تولید محصولات اقدام می‌کنند.

رئیس مرکز فضای مجازی سپاه استان بوشهر ظرفیت جوانان بوشهری در تولید محتوا در فضای مجازی را بسیار مطلوب دانست و تصریح کرد: حمایت از اینگونه فعالیت و رویداد امری مهم است که پس از تولید این محصولات این افراد رها نشوند که نقش آنان در فضای مجازی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.