رفع موانع تولید بهترین راه حل برای ایجاد اشتغال در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا مدنی روز سه شنبه در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان در سنندج اظهار کرد: برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور همه باید در رفع موانع تولید حضوری فعال داشته باشیم.

وی افزود: ملت ایران همواره در عمل نشان داده اند که شایسته بیشترین و بهترین خدمات هستند لذا باید با بسیج امکانات، موانع و مشکلاتی که باعث جلوگیری از تولید داخلی می‌شود را شناسایی و کنار بگذاریم.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به اینکه هدف ما از انقلاب تنها تغییر حکومت پهلوی به جمهوری اسلامی نبوده است، تاکید کرد: هدف از انقلاب ملت ایران این بود که به تمام جهان نشان دهیم که مرد عمل هستیم و می‌توانیم با استفاده از نیروهای بومی و داخلی به نقطه اوج برسیم.

وی رفع موانع تولید کارخانه و کارگاه‌های تولیدی را بهترین و مطمئن‌ترین راه برای ایجاد اشتغال در کردستان عنوان کرد و گفت: مراکز تولیدی نباید به علت‌هایی که قابل رفع هستند به تعطیلی کشیده شوند.

زمینه اشتغال برای ۵۰۰ کولبر در این بخش مهیاست

مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعتی سپاه بیت‌المقدس استان کردستان نیز در این جلسه اظهار کرد: با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی قرارگاه «خاتم الانبیا» تشکیل شده است که این قرارگاه عهده دار پیشرفت و جهش تولید در کشور است.

مهدی مهتابانی افزود: یکی از نقاط قوت این قرارگاه وجود افراد متخصص و متعهد از سازمان و دستگاه‌های دولتی است که تسلط کاملی بر مباحث حوزه تولید دارند و همین تجربه می‌تواند منشأ بسیاری از تحولات در استان کردستان باشد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: سازمان بسیج مهندسین صنعتی سپاه بیت‌المقدس کردستان در راستای بازاریابی محصول تولید شده و فروش آن به بهره‌بردار کمک می‌کند.

مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعتی سپاه بیت‌المقدس استان کردستان گفت: هدف این است که بخش صنعت و معدن به جهش تولید برسند و طبق برنامه ریزی های انجام شده تاکنون ۳۵۰ واحد تولیدی و ۵۰۰ واحد معدنی در استان کردستان مورد بررسی قرار گرفته اند و اقدامات لازم برای مانع زدایی در آنها صورت گرفته است.

مهتابانی افزود: واحدهایی که هدفشان راه اندازی مجدد است می‌توانند با مراجعه به این سازمان مقدمات کار را فراهم کنند.

مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعتی سپاه بیت‌المقدس استان کردستان افزود: در همین راستا چهار کارگروه متشکل از متخصصین در امر تولید در این سازمان با محوریت تحقیق، مباحث حقوقی، تجارت و بازار و در نهایت مالی و بانکی تشکیل شده است.

وی با اشاره به رتبه ۲۹ کشوری کردستان در بحث فضای کسب و کار در کشور، گفت: در حال حاضر طبق آمارهای موجود ایران در فضای کسب و کار چهار پله سقوط کرده است که باید عوامل این مشکل شناسایی و برطرف شوند.

مهتابانی افزود: همواره به دنبال تثبیت اشتغال در کردستان هستیم و بیش از دو هزار و ۸۰۰ نفر که در بخش تولید و صنعت مشغول به کار هستند توسط این سازمان برای ادامه کار حمایت می‌شوند.

مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعتی سپاه بیت‌المقدس استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان داشت: موضوع کولبری در استان‌های مرزی همواره یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی است.

وی افزود: این سازمان در تلاش است که معضل کولبری در کردستان را کاهش دهد و در مقابل برای مردم به ویژه مرزنشینان مشاغل پایدار ایجاد کند.

مهتابانی با اشاره به اینکه کردستان در بحث منابع معدنی جزو استان‌های ممتاز کشور است، گفت: در صورتی که بتوانیم در بخش صنعت و با حمایت سرمایه گذاران کارهای مورد نظر انجام بگیرد، زمینه اشتغال برای ۵۰۰ کولبر در این بخش مهیا خواهد شد.

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان صمت کردستان نیز در سخنانی عنوان کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب در بحث توسعه نیازمند داشتن ذهن توسعه گرا هستیم زیرا سرمایه گذاری معمولاً در جایی انجام می‌شود که بازدهی اقتصادی داشته باشد.

محمد دره وزمی گفت: البته سرمایه گذاران نمی‌توانند به تنهایی در حوزه تولید موفق باشند و باید خود مردم و جامعه در بحث تولید و اشتغال مطالبه گر باشند.