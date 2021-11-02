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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۲۱:۵۳

سفیر روسیه در آمریکا:

شاهد پیشرفت کمی در پیشبرد روابط مسکو و واشنگتن هستیم

شاهد پیشرفت کمی در پیشبرد روابط مسکو و واشنگتن هستیم

سفیر روسیه در ایالات متحده طی سخنانی گفت که مسکو نشانه‌هایی از پیشرفت مثبت در روابط میان کشورش و آمریکا را شاهد است، اما با اینحال این میزان پیشرفت بسیار اندک به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در ایالات متحده امروز سه شنبه طی سخنانی گفت که مسکو نشانه‌هایی از پیشرفت مثبت در روابط میان روسیه و آمریکا را شاهد است، اما با اینحال این میزان پیشرفت بسیار اندک به نظر می‌رسد.

بر اساس این گزارش، آنتونوف گفت: طی یک سال گذشته، ما شاهد پیشرفت‌های کم، اما مثبت در زمینه روابط دوجانبه با آمریکا بوده ایم.

وی همچنین در خصوص رویکرد دولت بایدن بر سر روابط با مسکو گفت: رییس جمهور بایدن با پیشنهاد ما برای تمدید پیمان استارت برای پنج سال دیگر بدون هیچ گونه پیش شرطی موافقت نموده است. در ماه ژوئن، سران دو کشور نیز نشستی در ژنو داشتند. دستور کار این نشست هم شامل موارد متعدد و ثمربخش بود.

سفیر روسیه در آمریکا در ادامه سخنان خود از ادامه گفتگو میان دو کشور بر سر ثبات استراتژیک و امنیت سایبری نیز استقبال کرد و البته تاکید کرد که این موارد تنها قدم‌های ابتدایی برای بازگرداندن روابط میان واشنگتن و مسکو به حالت عادی بوده و هنوز کارهای بسیار زیاد برای انجام دادن در این زمینه باقی مانده است.

کد مطلب 5342512

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