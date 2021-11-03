به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حمید شهریاری در نشست با نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و استاندار این استان که در دفتر امام جمعه زاهدان برگزار شد اظهار داشت: به حق شیعه و سنی در این استان پهناور وحدت و انسجام بسیار خوبی دارند که باید از این فرصت در جهت گسترش مبانی اسلامی به سایر کشورها استفاده کنیم.
وی بیان کرد: متأسفانه در چهل سال گذشته سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان به خوبی انجام نشده و در چهل سال در پیش رو باید برنامهریزی برای سرمایه گذاری بر روی این استان و رشد شاخصهای توسعهای آن از سوی مسؤولان انجام شود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: برنامهریزی در زمینه رفع فقر در سیستان و بلوچستان از سوی برخی از مسؤولان به خوبی انجام نشده که البته بخشی از این فقر به فقر نیروی انسانی این استان برمیگردد.
وی ادامه داد: برای رفع فقر نیروی انسانی در سیستان و بلوچستان باید از سوی مسؤولان برنامه ریزی جامعتری انجام شود زیرا در این حالت استان به توسعه میرسد.
حجت الاسلام شهریاری تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی ماهر در سیستان و بلوچستان بسیار مهم است تا مدیریتهای کلیدی این استان پهناور را در اختیار گیرند زیرا در این حالت میتوان به توسعه و پیشرفت این نقطه از ایران اسلامی امیدوار بود.
وی بیان کرد: توسعه دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی در سیستان و بلوچستان در دستورکار است تا بتوانیم از این ظرفیت عظیم در جهت وحدت و همدلی بین شیعه و سنی این استان با کشورهای همسایه نهایت استفاده را ببریم.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: تربیت نیروی انسانی با توجه به حرکتهای ضد انقلاب در کشورهای همسایه سیستان و بلوچستان بسیار مهم است زیرا میتوانیم از این تهدید به نفع خودمان با تربیت افرادی از آن کشورها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاههای تقریب مذاهب اسلامی بسیار مهم است و باید این مساله مورد توجه مسؤولان قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری تاکید کرد: با ایجاد رشتههای کارآفرینی، حقوق و سایر رشتهها در دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی میتوان افراد بسیار مهمی را تربیت کنیم که در کشورهای خودشان مسوولیتهای بسیار بزرگی را در آینده بر عهده گیرند.
وی بیان کرد: از بومیان و اهل سنت سیستان و بلوچستان در پستهای مدیریتی بویژه اقتصادی باید استفاده شود تا آنان تلاششان را برای توسعه اقتصادی این استان بیشتر کنند زیرا در این حالت آنان احساس میکنند که باید از سرمایههای اقتصادی منطقه خودشان بیشتر نگهداری کنند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: فرصتهایی را باید در حوزه اقتصادی و دانشی در اختیار اهل سنت در سیستان و بلوچستان قرار داد و از آنان مدیران موفقی بسیازیم که توسعه استان خودشان را در دست گیرند.
وی تاکید کرد: باید به سمت این حرکت کنیم که اهل سنت سیستان و بلوچستان خودشان در این استان سرمایه گذاری و از این سرمایهها خودشان محافظت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری تصریح کرد: برخورد و تعامل با سرمایه گذاران در سیستان و بلوچستان بسیار مهم و حائز اهمیت است و باید نگاهمان مشارکتی باشد.
وی بیان کرد: سرمایه گذاریهای خارجی در سیستان و بلوچستان باید تقویت شود و اقتصاد دریا در این استان یک ظرفیت بسیار خوب برای سرمایه گذاران است.
گردشگری تقریبی ظرفیت مهم برای توسعه سیستان و بلوچستان
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: گردشگری تقریبی در سطح کلان این مجمع پیگیری شده که این مساله به توسعه سیستان و بلوچستان کمک بسیار خوبی میکند.
وی بیان کرد: گردشگری تقریبی با کشورهای پاکستان، هندوستان و لبنان پیگیری شده که متأسفانه شیوع ویروس کرونا این مساله را به تأخیر انداخت.
حجت الاسلام شهریاری اظهار داشت: در گردشگری تقریبی قرار شد تا علمای بسیار بزرگ با کمک مدیران محلی انتخاب شوند تا در کشورهای اسلامی با مراکز علمی و حوزههای علمیه دیدارهای مختلفی داشته باشند که این مساله در گسترش همدلی و وحدت در جامعه اسلامی نقش بسیار مهمی دارد.
وی تصریح کرد: متأسفانه تبلیغات سو در تریبون غربیها علیه ایران اسلامی النجام میشود که با گردشگری تقریبی میتوان این تبلیغات را بی اثر کرد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: ۲۰ کشور در جهان فهرست شده تا هر سه ماه یک بار گروهی از علما وارد کشور شوند و با حوزههای علمیه و طلاب دیدار داشته باشند که این مساله در وحدت اسلامی بسیار مهم است و در این بین افرادی نیز تمایل به سرمایه گذاری را پیدا میکنند.
وی تاکید کرد: دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی با برنامه گردشگری تقریبی میتواند سکوی پرشی برای سیستان و بلوچستان باشد و خیلی از تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
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