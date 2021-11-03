بارش باران و وزش باد شدید در پایتخت تا فردا شب ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان تهران، طی پنج روز آینده آسمانی نیمه ابری تا ابری و از بعد از ظهر فردا تا یکشنبه (۱۳ تا ۱۶ آبان ماه) در بعضی ساعات بارش باران به‌ویژه در نیمه غربی و شمالی استان، در ارتفاعات و دامنه‌ها بارش باران و برف پیش‌بینی می‌شود.

از بعدازظهر امروز تا پنجشنبه شب (۱۲ تا ۱۳ آبان ماه) در پاره‌ای نقاط به‌ویژه در نواحی جنوب غربی و غربی گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید با احتمال خیزش گرد و خاک موقت و در پاره‌ای نقاط نیمه شمالی گاهی رگبار باران و رعد و برق مورد انتظار است.

با افزایش رطوبت نسبی از بامداد جمعه تا یکشنبه (۱۴ تا ۱۶ آبان ماه) در نواحی شمالی و مرکزی گاهی مه رقیق و در ارتفاعات گاهی مه غلیظ و کاهش دید پیش‌بینی می‌شود همچنین طی این مدت در نواحی شمالی گاهی بارش باران و برف و ارتفاعات بارش برف و کولاک مورد انتظار است.

از فردا تا یکشنبه (۱۳ تا ۱۶ آبان ماه) کاهش قابل ملاحظه دما به‌طور میانگین ۸ تا ۱۳ درجه سلسیوس و در ارتفاعات و دامنه‌های کوهستانی یخبندان شبانه سطح زمین پیش بینی می‌شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه فیروزکوه - امین‌آباد با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

آسمان تهران نیز فردا (۱۳ آبان‌ماه) قسمتی ابری، در بعداز ظهر ابری و وزش باد به‌تدریج بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق با بیشترین و کمترین دمای ۲۰ و ۱۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان پایتخت پس فردا (۱۴ آبان ماه) ابری همراه با مه رقیق و بارش باران و گاهی وزش باد خواهد بود و دمای هوا در گرم‌ترین و سردترین زمان به ۱۴ و۹ درجه سانتیگراد می‌رسد.