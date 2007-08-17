بازنویسی متون کهن باید با زبان امروزی انجام شود

عبدالعلی دستغیب - نویسنده و منتقد ادبی - در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مسائل عمده بشری تغییری نکرده است. برای مثال اگر در قدیم ضحاک مغز سر جوانان را به مارهای روی شانه اش می داد و روزی دو جوان را نابود می ساخت، امثال این مسائل در دنیای امروز در آلمان تکرار شده است. کوره آدم سوزی "هیتلر" خود گواهی بر این مدعاست. اگر کسی این فلسفه را بداند و با آن پیش بیاید بازنویسی برایش شیرین و آسانتر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کسی که می خواهد در راستای بازنویسی و بازگردانی گام بردارد اگر صحیح و موثر کار کند بدون شک به نتیجه مطلوب خواهد رسید. دولت هم باید در این پروژه ها همکاری های لازم را انجام دهد و سرمایه لازم را تامین کند. به نظر من باید همان قدر که برای سینما سرمایه گذاری می شود به ادبیات هم به عنوان یکی از ارکان فرهنگ بها داده شود. اگر مسئولان و مراکز فرهنگی نخواهند در حوزه بازنویسی کار تشریفاتی انجام دهند باید از صاحب نظران و هنرمندانی که در زمینه هنرهای دراماتیک و ترجمه ادبی فعالیت دارند و با ادبیات کهن هم آشنا هستند نظرخواهی و چاره جویی کنند.

دستغیب ادامه داد: باید بخش های داستانی و جذاب ادبیات کلاسیک را آورد و به زبان امروزی تعبیر نمود؛ البته نه آن اعتقاداتی که در قدیم هواداران خاص خودش را داشته و امروز دیگر جایگاهی برای جولان دادن شان نیست.

این منتقد ادبی تاکید کرد: در ادبیات معاصر نمونه هایی از بازسازی ادبیات کهن وجود دارد. محمد محمدعلی درباره "آدم و حوا" نگاشته ای دارد و فریده گلبو هم درباره "خسرو و شیرین". امروز مسائل جنبه درونی پیدا کرده و می توان سمبل ها و اشارات را به میان آورد.

دستغیب افزود: متون کلاسیک بسیاری هستند که قابلیت بازسازی و بازگردانی به زبان امروز را دارند. باید تمهیداتی اندیشید و ابتدا آنها را ساختاربندی و عنوان بندی کرد و بعد با سپردن این آثار به دست نویسندگان و مترجمان آگاه که هم ادب کلاسیک را خوب می شناسند و هم با مقوله زبان در ادبیات معاصر آشنا هستند آنها را بازسازی کرد.

عبدالعلی دستغیب در پایان گفت: اگر بازگردان استعداد کافی داشته باشد که بتواند آثار داستانی و شعری قدیم را به صورت شعر نو درآورد و همچنین داستان های قدیمی منظومه را به زبان درام و نثر امروز بنویسد بسیار مثمر ثمر واقع خواهد شد.