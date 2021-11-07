۳هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن در قزوین ساخته می شود

علی فرخزاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح مسکن ملی در استان قزوین اظهار کرد: وضعیت استان قزوین نسبت به سایر استان‌ها در طرح اقدام مسکن ملی بهتر است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین اذعان کرد: تاکنون حدود ۳ هزار واحد پروژه اقدام ملی مسکن در مرحله اقدامات عملی قرار گرفته‌است و نزدیک به ۲ هزار واحد نیز برای شروع کار برنامه‌ریزی شده‌است.

وی افزود: با توجه به ثبت نام جهش اقدام ملی مسکن ثبت نام بار دیگر در سطح کشور آغاز شده است و همگام با اقدام ملی ارزیابی نیز صورت می‌گیرد تا بتوانیم در کنار جهش ملی جهش تولید مسکن را نیز انجام دهیم.

این مسئول با اشاره به اینکه هنوز اطلاعات دقیقی از آمار ثبت‌نام‌ها وجود ندارد ابراز کرد: تفاوت جهش تولید مسکن با اقدام ملی در تسهیلات بانکی، بیمه و مالیات است که به نظر می‌رسد که ما بتوانیم موضوع اقدام ملی را همزمان با تولید مسکن اجرایی کنیم.

معاون عمرانی استاندار قزوین با بیان اینکه عملیات اجرای اقدام ملی مسکن کلید خورده است عنوان کرد: در اقدام ملی تسهیلات به حساب افراد واریز شده است و پروژه با تسهیلات در حال اجرا است.

فرخزاد تاکید کرد: بحث تأمین زمین در اقدام ملی یکی از مسائلی است که استان با آن موجه است و از سوی دیگر تمرکز اقدام ملی یا جهش تولید مسکن ما در منطقه مهرگان در فاز دوم با پروژه ۲۵۰ هکتاری به جهت توسعه اتفاق می‌افتد.

وی در پایان گفت: بیشترین تقاضا برای طرح اقدام ملی مسکن و جهش تولید مسکن در شهرستان قزوین است و در سایر شهرها هم لازم است در ابتدا زمین تأمین شود که البته دراین خصوص در حال پیگیری از مراجع ملی و استانی هستیم تا پراکندگی در تمام شهرهای استان اتفاق بیفتد.