ثبت نام متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در مرحله سوم آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد روز شنبه در جلسه کمیته فنی مسکن که در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: اقدام ملی مسکن با هدف خانه دار شدن بخشی از نیازهای جامعه عملیاتی خواهد شد و امیدواریم این طرح بسرعت عملیاتی شود.

وی افزود: سهمیه استان قزوین در اقدام ملی مسکن ۹۵۰۰ واحد است که ثبت نام از متقاضیان در دو مرحله انجام شد و حدود ۳۰ درصد از افراد شرایط لازم را داشتند که برای طی مراحل بعدی در نوبت هستند.

فرخزاد تصریح کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی ۱۷۰۰ واحد طرح اقدام ملی مسکن در استان آغاز شده است.

وی بیان کرد: همچنین پروژه ۱۲۰۰ واحدی توسط ستاد اجرایی فرمان امام به همراه ۵۰۰ واحد مسکونی توسط دستگاه‌های نظامی هم اکنون در حال انعقاد قرار داد است.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآور شد: برای انجام عملیات طرح اقدام ملی مسکن مکاتباتی با ارتش جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی صورت گرفته تا این گروه نیز بتوانند با تفاهم نامه جدید برای تأمین مسکن اقدام کنند.

فرخزاد اظهار داشت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان کارگزار طرح اقدام ملی مسکن در اجرای کار مشارکت خواهد کرد و حدود ۶۰ درصد از ثبت نام شدگان واجد شرایط به این نهاد معرفی شده است.

فرخزاد گفت: در تأمین زمین برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن این طرح، به طور عمده در شهرهای کوچک با مشکل روبرو هستیم اما بیشتر زمین‌های این طرح در ناحیه شهری مهرگان قرار دارد.

وی بیان کرد: بر اساس تصمیم کمیته فنی و شورای تأمین مسکن استان، مقرر شده است تا برای ثبت نام مرحله سوم اقدام لازم صورت گیرد تا متقاضیان جدید در اجرای طرح مشخص شوند.