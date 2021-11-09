به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل افشاری ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از آب استان در محل استانداری زنجان، به افت سطح آب‌های زیرزمینی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طرح سد سازی در استان زنجان با تاخیر نسبت به سایر استان‌ها اجرا شده است.

وی با بیان اینکه سد سازی در استان با بی‌پولی دولت‌ها و اقدامات مقابله‌ای با سد سازی هم زمان شد، اظهار کرد: امسال ۱۳۷ حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با بیان اینکه امسال برای ۱۱۵ حلقه چاه مجاز کنتور هوشمند نصب شده است، افزود: سطح آب‌های زیرزمینی دشت ابهر یک متر و ۲۰ سانتی‌متر کاهش داشته است که میزان کاهش سطح آب دشت ابهر از زمان شروع مطالعات ۴۰ متر بوده است.

افشاری تاکید کرد: سطح آبی دشت زنجان ۵۰ سانتی متر کاهش یافته و سطح آب‌های زیرزمینی دشت زنجان از آغاز مطالعات تا به امروز ۲۳ متر افت کرده و آب‌های سطحی استان خط قرمز است.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد آب صنعت نیز از آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود، ابراز داشت: باید مدیریت مصرف آب در استان مورد توجه همه مردم قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان با بیان اینکه وضعیت بارندگی ها نشان از بروز خشکسالی دارد، گفت: استان زنجان نیاز به چاه‌های بحرانی برای استفاده در مواقع لزوم دارد ولی با این وجود در استان چاه آب برای مواقع بحرانی وجود ندارد.

افشاری با بیان اینکه میانگین بارندگی سال آبی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ در این استان ۲۲۳ میلیمتر بوده که نسبت به سال آبی ۹۸- ۹۹ با ۳۷۶.۷ میلیمتر، ۴۰ درصد کاهش دارد، افزود: نسبت به بارندگی دوره آماری با ۳۱۷ میلیمتر، ۳۰ درصد کاهش نشان می دهد که این موضوع حاکی از خشکسالی نسبی در سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ است.

وی تصریح کرد: با هوشمند سازی تمامی چاه‌ها در استان از اضافه برداشت آب جلوگیری می‌شود و این مهم در استان به جد دنبال می‌شود.