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۱۹ آبان ۱۴۰۰، ۹:۵۳

بر پایه وقایع چند ماه اخیر؛

خروج آمریکا از افغانستان فیلم می‌شود/ هاردی و تیتوم در نقش اول

خروج آمریکا از افغانستان فیلم می‌شود/ هاردی و تیتوم در نقش اول

هالیوود به سرعت قصد دارد فیلم خروج آمریکا از افغانستان را بسازد اما به جای پرداختن به وضعیت افغانستان می‌خواهد فقط تلاش‌های سربازان خودش را به تصویر بکشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، استودیوی یونیورسال پیکچرز حقوق رسمی ساخت فیلمی درباره خروج آمریکا از افغانستان را بر پایه ایده‌ای از جورج نولفی خریده و تام هاردی و چنینگ تیتوم برای نقش‌آفرینی در آن قرارداد امضا کرده‌اند.

این فیلم بر پایه برخی از وقایع چند ماه اخیر ساخته خواهد شد و داستان سه عضو سابق تیم نیروهای ویژه آمریکایی در افغانستان را در دوران سقوط سریع کشور به تصویر می‌کشد. آنها قصد دارند تعدادی از متحدان و خانواده‌های جامانده را از کشور بیرون ببرند.

هنوز جزییات بیشتری از این پروژه از جمله نام و کارگردان آن منتشر نشده است.

هاردی و تیتوم تهیه‌کنندگان فیلم هم خواهند بود و نولفی به عنوان تهیه‌کننده اجرایی در پروژه حضور خواهد داشت.

تیتوم در فیلم بعدی خود ستاره «سگ» خواهد بود که خودش آن را در همراهی با رید کارولین کارگردانی کرده است. او همچنین در فیلم «شهر گمشده» مقابل ساندرا بولاک نقش‌آفرینی می‌کند.

هاردی هم اخیراً دنباله فیلم «ونوم» را در سینماها داشته که با موفقیت خوبی هم مواجه شده است. علاوه بر این، او به تازگی کار فیلمبرداری «نابودی» را به اتمام رساند که یک تریلر محصول نت‌فلیکس به کارگردانی گرت اوانز است.

نولفی که ایده ساخت فیلم جدید را مطرح کرده در جدیدترین پروژه خود مسئولیت نوشتن فیلمنامه و کارگردانی «بانکدار» را برای سرویس استریمینگ شرکت اپل بر عهده گرفت.

کد مطلب 5348145

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    نظرات

    • حميرا پيراى IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱
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      هميشه در فيلمهاى هاليوود قهرمان فيلم سربازهاى امريكايى هستن اگر واقعا ميخوان وضعيت افغانستان را نشان بدن بايد كشتارى كه در قندهار كردند ، كشتزارهاى مواد مخدر و اعتياد شديد الغاؤها و پخش مواد مخدر را هم از افغانستان نشان بدن البته شايد در اين ميان داستانهاى عاطفى هم باشه ولى اصل ماجرا نيست

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