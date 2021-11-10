به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، استودیوی یونیورسال پیکچرز حقوق رسمی ساخت فیلمی درباره خروج آمریکا از افغانستان را بر پایه ایده‌ای از جورج نولفی خریده و تام هاردی و چنینگ تیتوم برای نقش‌آفرینی در آن قرارداد امضا کرده‌اند.

این فیلم بر پایه برخی از وقایع چند ماه اخیر ساخته خواهد شد و داستان سه عضو سابق تیم نیروهای ویژه آمریکایی در افغانستان را در دوران سقوط سریع کشور به تصویر می‌کشد. آنها قصد دارند تعدادی از متحدان و خانواده‌های جامانده را از کشور بیرون ببرند.

هنوز جزییات بیشتری از این پروژه از جمله نام و کارگردان آن منتشر نشده است.

هاردی و تیتوم تهیه‌کنندگان فیلم هم خواهند بود و نولفی به عنوان تهیه‌کننده اجرایی در پروژه حضور خواهد داشت.

تیتوم در فیلم بعدی خود ستاره «سگ» خواهد بود که خودش آن را در همراهی با رید کارولین کارگردانی کرده است. او همچنین در فیلم «شهر گمشده» مقابل ساندرا بولاک نقش‌آفرینی می‌کند.

هاردی هم اخیراً دنباله فیلم «ونوم» را در سینماها داشته که با موفقیت خوبی هم مواجه شده است. علاوه بر این، او به تازگی کار فیلمبرداری «نابودی» را به اتمام رساند که یک تریلر محصول نت‌فلیکس به کارگردانی گرت اوانز است.

نولفی که ایده ساخت فیلم جدید را مطرح کرده در جدیدترین پروژه خود مسئولیت نوشتن فیلمنامه و کارگردانی «بانکدار» را برای سرویس استریمینگ شرکت اپل بر عهده گرفت.