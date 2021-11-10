به گزارش خبرگزاری مهر، زین العابدین خرم رضوی در دیدار با جمعی از رزمندگان و پیشکسوتان لشکر عاشورا در دوران دفاع مقدس، ابراز امیدواری کرد با همکاری و هم‌فکری رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس شاهد اتفاقات مبارک و ماندگاری در مسیر توسعه و پیشرفت آذربایجان و خدمت‌گذاری به مردم این خطه باشیم.

وی حضور در جمع یاران مخلص انقلاب را افتخاری بزرگ برای خود دانست و افزود: شما رزمندگان تجلی‌گاه ایمان و اراده هستید و روحیه اخلاص و ایثار شما از بزرگ‌ترین سرمایه‌های اجتماعی نظام و انقلاب است که باید آن را قدر دانست.

خرم رضوی دفاع مقدس را زمینه‌ساز اقتدار و استحکام نظام اسلامی خواند و اظهار داشت: راه سعادت و اعتلای نظام جمهوری اسلامی همان مسیری است که رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس ترسیم کردند.

وی به حضور برجسته و مؤثر رزمندگان لشکر عاشورا در عرصه‌های مختلف جامعه اشاره و اضافه کرد: حمایت و پشتیبانی این جمع برای بنده نقطه قوت و عامل موفقیت است و امیدوارم با کمک و هم‌فکری شما بتوانیم در حرکت عزتمندانه کاروان انقلاب اثرگذار باشیم.

خرم رضوی با اشاره به اینکه دولت مردمی و انقلابی سیزدهم به شعارهای اولیه انقلاب رجوع کرده است، یادآور شد: امروز برای تحقق آرمان‌های متعالی انقلاب، منویات مقام رهبری و اهداف دولت مردمی باید کار و تلاش شبانه‌روزی را به عنوان یک تکلیف ببینیم.