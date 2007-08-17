کاریکلماتورهای قدمعلی سرامی منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این کاریکلماتورها را نشر علم منتشر می کند و هنوز عنوان قطعی برای آن درنظر گرفته نشده است. از قدمعلی سرامی "امید در فرهنگ ایرانی" نیز با طرح دیدگاه های شاعران کهن پارسی درباره امید به وسیله نشر ترفند منتشر می شود.

سرامی - مولوی شناس و مدرس دانشگاه - درباره این کتاب به خبرنگار مهر گفت: جامعه ما به جای یاس و نومیدی، به امید و دلگرمی نیاز دارد. من در جریان تالیف این کتاب پژوهشی به مخاطب نشان داده ام که جوهره فرهنگ ایرانی امید است و با ذکر اندیشه ها و دیدگاه های مولانا، سعدی، حافظ و فردوسی این مسئله را ثابت کرده ام.

"امثال فارسی" دیگر اثر تالیفی این محقق به شمار می رود. این کتاب ضمن طبقه بندی کردن ضرب المثل های فارسی به رازگشایی آنها نیز پرداخته است. مولف در این کتاب برای خواننده توضیح می دهد که از طریق امثال می توان به علومی چون جامعه شناسی و روان شناسی اقوام و ملل - البته در سطح نیاز عوام - پی برد.

مولف برای نگارش این اثر از شصت منبع مربوط به امثال فارسی و اقوام ایرانی کمک گرفته است.

دیگر اینکه مجموع مقالات این محقق امسال منتشر می شود. این کتاب که هنوز نام مشخصی ندارد مقالاتی چون "آخرین حلقه زنجیر زن است"، "کودکان، عارفان راستین"، "خاموشی تخلص مولانا نیست"، "دانش مستی"، "پارسی، زبان روان و تبار" را دربرگرفته است.

سرامی قرار است علاوه بر این آثار امسال مجموعه اشعار خود را در 350 صفحه و در قالب های نو و کلاسیک منتشر کند. این کتاب گزیده ای از شش مجموعه شعر سرامی خواهد بود.

"لبخند آرزو" ( 1341)، " با این سکوت سرخ" (1346)، " شیرین تر از پرواز" (1367)، "از دو نقطه تا همه چیز" ( 1370)، " صاف و ساده مثل آب" (1380) و " تا زمان بامداد باید خواند" (1381) از دفاتر شعر دکتر قدمعلی سرامی طی سال های گذشته هستند.