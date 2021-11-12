به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حسن رستمیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دامغان به میزبانی مصلای امام خمینی (ره) با بیان اینکه برطرف شدن تحریم‌ها گام اول برای مذاکره نتیجه بخش است، تاکید کرد: امروز تمامی زمینه‌های لازم فراهم شده و دولت نیز هوشیارانه سیاست‌های خوبی را اتخاذ کرده است.

وی با بیان اینکه مذاکرات هسته‌ای طی هفته‌های آتی با رویکرد جدید آغاز می‌شود، تاکید کرد: سیاست دولت سیزدهم این است که اگر قرار باشد در مذاکرات فقط خواسته طرف مقابل تأمین شود، مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. از سوی دیگر مذاکره نباید به دست‌مایه‌ای برای ورود طرفین به مسائل دیگری مانند ارتباط ایران اسلامی با همسایگان و کشورهای منطقه‌ای، محور مقاومت، اقتدار موشکی ایران و… کشیده شود.

امام جمعه دامغان با بیان اینکه آمریکا به عنوان کشور ناقض برجام شناخته می‌شود، گفت: درنتیجه برای آغاز مذاکرات می‌بایست در همین گام اول حسن نیت خود را در عمل ثابت کند.

رستمیان با اشاره به اینکه یکی از درخواست‌های مردم و همچنین تأکیدات دولت سیزدهم این است که نباید همه مسائل اقتصادی کشور به برجام گره بخورد، گفت: در دولت قبل این چنین بود لذا در مذاکرات برجام، اقتصاد باید از مذاکره جدا شود چرا که سرنوشت اقتصاد در داخل کشور و با ظرفیت‌های درون کشورمان حل خواهد شد.

وی در ادامه به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کتابخوانی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه یکی از ارزشمندترین فرآورده‌های بشری کتاب است، تاکید کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرمودند امروز هر کس در هر جایی که کار می‌کند در کنار مسائل اقتصادی باید به موضوع فرهنگ مطالعه نیز بپردازد.

امام جمعه دامغان با بیان اینکه بزرگترین ثروت بشر دانش و تحقیق است، ابراز داشت: باید برای ترویج فرهنگ کتابخوانی بیش از همیشه تلاش کرد.