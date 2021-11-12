به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مسعود کاظمی در جریان بازدید امروز (جمعه، ۲۱ آبان‌ماه) جواد اوجی، وزیر نفت از مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: میانگین دمای هوای کشور در آبان‌ماه امسال حدود ۵ درجه کمتر از سال‌های گذشته است که این درجه از برودت هوا و نیز میزان مصرف در طول پنج‌سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

وی افزود: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی کشور مبنی برای کاهش دمای هوا در روزهای آینده پیش‌بینی می‌شود مصرف گاز در بخش خانگی در هفته آینده با افزایش روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب به ۵۳۵ میلیون مترمکعب برسد که رقم بسیار بالایی است.

معاون مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: میانگین مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و غیرعمده در روزهای گذشته به ۴۹۰ میلیون مترمکعب رسیده که این رقم در مقایسه با پارسال حدود ۱۴۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است. مقدار مصرف گاز خانگی در مدت مشابه پارسال ۳۵۰ میلیون مترمکعب در روز بوده است.

کاظمی میزان مصرف گاز در بخش نیروگاهی را روزانه ۱۳۵ میلیون مترمکعب و بخش صنایع را روزانه حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: بالاترین میزان مصرف گاز در کشور مربوط به بخش خانگی است.