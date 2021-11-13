دانشجویان متأهل دارای فرزند تسهیلات ویژه‌ دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ثبت نام تسهیلات تولد فرزند ویژه‌ی دانشجویانی که در حین تحصیل فرزند آن‌ها متولد شده است، تا پایان آبان ماه آغاز شد.

متقاضیان می توانند با تکمیل فرم های مشخص شده و تحویل دادن مدارک مربوطه به امور دانشجویی دانشکده برای دریافت این وام به مبلغ ۳۰ میلیون ریال (۳ میلیون تومان) اقدام کنند.

مدارک مورد نیاز برای دادن به امور دانشجویی دانشکده‌ مربوطه شامل «تصویر تمام صفحات شناسنامه خود و همسر و فرزندی که در زمان دانشجویی فعلی به‌دنیا آمده است»، «کپی صفحات عقدنامه که تاریخ عقد و مشخصات زوجین در آن صفحات ثبت شده» و «تکمیل فرم درخواست وام تولد فرزند» است.