به گزارش خبرنگار مهر، داریوش امانی ساعاتی قبل در گفتگویی تلویزیونی درباره طرح راهداری زمستانی اظهار کرد: پس از کسب اطلاع از سازمان هواشناسی که به سازمان راهداری اعلام کرده بود امسال بارش‌های زمستانی زودتر آغاز می‌شود، از ۱۵ آبان ستاد راهداری زمستانی را راه اندازی کردیم؛ از شهریور ماه هم تعمیرات ماشین آلات راهداری را آغاز کرده بودیم، ماشین آلات نمک پاش و همچنین ۸۰۰ هزار تن نمک خریداری شده بود.

جزئیات راهداری زمستانی

وی افزود: به همه استان‌ها دستیابی به آمادگی را ابلاغ کرده بودیم؛ لذا با توجه به پیش بینی حجم زیاد بارش‌ها در روزهای اخیر، مشکلی از نظر آمادگی برای مقابله با وارد آمدن خسارات به جاده‌ها در صورت ایجاد سیلاب، نداشتیم.

معاون وزیر راه گفت: تمام راهداران به صورت ۲۴ ساعته در راه‌ها حضور داشتند تا محوری بسته نشود یا اگر محوری بسته شد، به خاطر این بود که میزان بارش بیش از تصور بود به گونه ای که سبب شد سیلاب و گل و لای در سطح جاده چالوس جاری شود.

محور هراز به دلیل ریزش سنگ بسته شده بود

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: شب گذشته (جمعه شب ۲۱ آبان) محور هراز برای یکی دو ساعت بسته بود که به خاطر ریزش سنگ از کوه بود و تا پاک سازی انجام شد، دو ساعت به طول انجامید.

امانی یادآور شد: در حال حاضر غیر از آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت و جاده چالوس، محور بسته‌ای نداریم؛ چند محور روستایی و جاده طالقان-هشتگرد به دلیل کولاک شدید بسته است؛ اما محورهای شریانی کشور همگی بازند.

نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری با مجوز مجلس در سال آینده

وی در خصوص نوسازی ماشین آلات راهداری گفت: با وجود مشکلات اعتباری، امسال ۱۵۰ دستگاه ناوگان نوساز به مجموعه ماشین آلات اضافه کردیم؛ قراردادی هم با خودروسازان داخلی امضا کرده‌ایم که امیدواریم هر چه سریع‌تر عملیاتی شوند و ۵۰ دستگاه گریدر سنگین را به استان‌ها بدهیم تا مشکلاتمان کمتر شود.

امانی ادامه داد: امسال دنبال آن هستیم تا مجوزی اخذ کنیم که یک بار برای مدت طولانی، بتوانیم کل ماشین آلات راهداری را نوسازی کنیم که در حال مذاکره با کمیسیون عمران مجلس هستیم تا این مجوز را دریافت کنیم تا سال آینده همه ماشین آلات راهداری نوسازی شوند.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰ درصد ناوگان ماشین آلات راهداری بالای سن فرسودگی هستند؛ هم دنبال خارج کردن فرسوده‌ها هستیم و هم اینکه ماشین آلات جدید وارد ناوگان کنیم.

دو اقدام هوشمندسازی راهداری

رئیس سازمان راهداری تصریح کرد: برای آذر ماه امسال ۴۰۰ سایت دوربین ثبت تخلفات به دوربین‌های فعلی اضافه می‌شود که سبب می‌شود تا تمام شریان‌های اصلی کشور به دوربین ثبت تخلفات مجهز شوند تا در آن واحد همه محورها را تحت پوشش دوربین داشته باشیم که اگر مشکلی در محوری پیش آمد، بلافاصله نسبت به اعزام اکیپ‌هایمان اقدام کنیم.

وی افزود: کار دیگری که انجام داده‌ایم، مجهز کردن ناوگان راهداری به جی پی اس بود که تا کنون از ۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه ماشین آلات راهداری، ۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه به جی پی اس مجهز شده‌اند که درنتیجه به صورت آنلاین می‌دانیم ماشین آلات راهداری در کدام مأموریت و کدام محور هستند. این مسأله کمک می‌کند تا هر مشکلی در محورها ایجاد شود، فوراً بتوانیم در دسترس ترین ناوگان را به محل حادثه اعزام کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: راهدارخانه‌های پر تردد مانند جاده هراز به دریافت دوربین‌های جاده‌ای مجهز می‌شوند تا رئیس راهداری بتواند همزمان تصاویر دوربین‌های منطقه تحت پوشش خود را دریافت کند و بهتر بتوانند از مردم و مسافران محافظت کنند.

مردم فعلاً به مسیرهای پُربارش سفر نکنند

وی تأکید کرد: در این ایام پر بارش مردم از سفرهای جاده‌ای بپرهیزند؛ اگر هم ضرورتی برای انجام سفر است، از سامانه تلفنی ۱۴۱ سازمان راهداری که ۲۴ ساعته است، درباره وضعیت راه‌ها استعلام کنند.