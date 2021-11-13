مسکو: فعالیت نظامی آمریکا و ناتو امنیت منطقه را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای رسمی اعلام کرد: سامانه های راداری نیروهای هوافضای روسیه و ناوگان دریای سیاه این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته، ۴ پرواز هواپیماهای شناسایی کشورهای عضو ناتو را در حریم هوایی بر فراز منطقه دریای سیاه را شناسایی و رهگیری نموده اند.

مسکو همچنین فعالیت های خصمانه ناتو را به شدت مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که این اقدامات کمکی به ثبات در منطقه دریای سیاه نمی کنند.

سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع روسیه در این رابطه در بیانیه ای اعلام کرد: فعالیت نظامی تهاجمیِ کاملا بی دلیل ایالات متحده و کشورهای ناتو در منطقه دریای سیاه و دست داشتن و شرکت کشورهای (حاشیه) دریای سیاه (در این مسئله)، تهدیدی برای امنیت منطقه و ثبات راهبردی است.

بیانیه های فوق در پاسخ به رزمایش های آمریکا، ترکیه، رومانی و اوکراین در دریای سیاه است. رزمایش های مذکور در بحبوحه تشدید فعالیت های کشورهای ناتو در دریای مدیترانه و نزدیک مرزهای روسیه انجام شد.

همچنین و در همین رابطه، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه نیز امروز شنبه هشدار داد که رزمایش های ناتو در مجاورت مرزهای روسیه چالش خطرناکی است چرا که پیمان آتلانتیک شمالی طی این رزمایش ها، از هواپیماهای راهبردی خود استفاده می کند.

وی در این باره افزود: در حال حاضر، نیازی به تشدید تنش در دریای سیاه نیست و ارتش روسیه فقط به مشایعت هواپیماها و کشتی‌های ناتو بسنده می کند.

پوتین پیشتر هم با توجه به حضور شناورهای آمریکا و ناتو در دریای سیاه، این مسئله را خطرناک و مایه بی ثباتی عنوان کرده بود.