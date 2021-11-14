شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی باید خروجی مشخص و عملیاتی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین خرم شامگاه شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: اگر می‌خواهیم تغییری در حوزه‌های مختلف استان و شاخص‌های کلان اقتصادی و صنعتی آذربایجان شرقی ایجاد شود باید به دنبال پویایی و بهبود وضعیت در اتاق بازرگانی تبریز باشیم.

وی با اشاره به اینکه اگر شورای گفتگو فعال باشد می‌تواند به عنوان پیش برنده و موتور محرک اقتصاد استان تأثیرگذار باشد، ادامه داد: این شورا باید خروجی مشخص و عملیاتی داشته و تا حصول نتیجه از سوی مسئولان امر پیگیری شود.

وی بر هدفمند شدن جلسات این شورا تأکید کرد و گفت: با رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری توسط بخش دولتی، بخش خصوصی می‌تواند حرکت شتابنده‌ای در جهت توسعه استان داشته باشد.

وی اظهار داشت: برای رسیدن به شاخص‌های اقتصادی مطلوب و بهبود وضعیت اقتصادی استان، هیچ راهی جز تعامل و حرکت رو به رشد مجموعه‌های دولتی و بخش خصوصی نداریم.

وی تأکید کرد: شورای گفت‌وگو باید در جهت رسالت راهبردی خود، دستاوردهای مهمی داشته باشد و روز به روز شاهد تغییرات و اتفاقات مبارکی در حوزه اقتصادی استان باشیم.

خرّم همچنین از تلاش‌های اثرگذار پورمحمدی، استاندار سابق در ایجاد هماهنگی و همدلی بین بخش‌های دولتی و خصوصی استان قدردانی کرد.

هیچ واحد تولیدی در استان در شرایط کرونایی تعطیل نشد

محمدرضا پورمحمدی، استاندار سابق آذربایجان شرقی هم در این جلسه افزود: در این سه سال حضور بنده در استانداری شاهد نهایت صمیمیت و همراهی از طرف مسئولان، نمایندگان مجلس، دستگاه قضائی و بخش خصوصی و نهادهای امنیتی و انتظامی بودیم.

وی افزود: استاندار فعلی استان فردی دلسوز، صادق، واقف به مسائل روز استان است. حضور خرم در استانداری به پیشرفت استان کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه توسعه یعنی عزم و اراده جمعی، گفت: شورای گفت‌وگو که متشکل از نخبگان بخش‌های دولتی و خصوصی است، بهترین بستر برای تحقق اهداف به شمار می‌رود.

پورمحمدی گفت: در شرایط بد اقتصادی و شیوع کرونا هیچ واحد تولیدی در استان تعطیل نشد و هیچ کارگری در واحدهای تولیدی و صنعتی از کار بیکار نشد.

ضرورت جمع‌آوری آمار و اطلاعات مربوط به شاخص‌های اثرگذار در توسعه اقتصادی

نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه گفت: یکی از مشکلات ما جمع‌آوری آمار و اطلاعات مربوط به شاخص‌های اثرگذار در توسعه اقتصادی استان است تا بخش خصوصی بتواند به درستی برنامه ریزی کند ولی متأسفانه ما دسترسی دقیقی به شاخص‌های اقتصادی نداریم.

ابوالفتح ابراهیمی سپس گفت: دیگر مشکل ما مربوط به گواهی بازرسی کالا در گمرکات است.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در خصوص مشکلات بخش خصوصی گفت: سازمان برنامه و بودجه مسئول جمع‌آوری دقیق آمار و اطلاعات مربوط به شاخص‌های اثرگذار استان است و باید تا جلسه آینده آمار دقیقی از وضعیت فعلی استان ارائه کنند.

وی ادامه داد: در خصوص موضوع بازرسی کالا نیز باید از طریق شورای گفتگوی مرکز این امر تسهیل شود و درست نیست در این شرایط تحریم بروکراسی زائد اداری و مانع تراشی برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد شود.