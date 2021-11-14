آخرین تکنولوژی هایک ویژن کالرویو

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هایک ویژن یکی از برندهای شناخته شده در تولید دوربین‌های مداربسته است. شرکت هایک ویژن در سال ۲۰۰۱ توسط شرکت فناوری اطلاعات ژجیانگ HIK تأسیس شد. این برند با بکارگیری ۱۳۰۰۰ نیروی فعال که حدود ۴۰۰۰ نفر از آنها در بخش تحقیق و توسعه کار می‌کنند و ارائه با کیفیت دوربین مدار بسته هایک ویژن موجب شده که بتواند جزو پیشتازان صنعت دوربین‌های نظارتی قراربگیرد. شرکت هایک ویژن ارائه‌دهنده راه‌حل اینترنتی یا Internet Of Thing بوده که به اختصار IOT نامیده می‌شود. این شرکت دارای بخش تحقیق و توسعه‌ای است که سالانه ۸% از درآمد شرکت به آن تخصیص می‌یابد. هایک ویژن از سال ۲۰۱۰ به بورس سهام شنزن راه یافت. این شرکت محصولات نظارتی را از طریق بیش از ۲۴۰۰ شریک تجاری در ۱۵۵ کشور و منطقه به بازار جهانی ارائه می‌دهد. هایک‌ویژن به عنوان یک شرکت مستقل و با تجارت عمومی، دارای مجموعه متنوعی از سهامداران خصوصی و عمومی است.

تکنولوژی کالرویو ColorVu دوربین‌های مداربسته را قادر می‌سازد تا تصویرهای رنگی با وضوح کافی را با کمک سنسورهای قدرتمند نوری ارائه کند. به مدد این فناوری دوربین‌ها می‌توانند در زمان یا فضایی که هیچ نوری وجود ندارد، فیلم‌های واضح و قابل تشخیصی ارائه کنند.

دوربین هایک ویژن کالرویو چیست؟

بسیاری از ما تصویر دوربین‌های سیاه‌وسفید مداربسته را در شب دیده‌ایم. دوربین‌های معمولی نمی‌توانند جزئیات تصویر را در شب و نور کم مشخص کنند. تصویر این دوربین‌ها در شب حالتی مبهم و نامشخص دارند. اما دوربین کالرویو تصویری واقعی و واضح ارائه می‌کند که توانایی تشخیص جزئیات را برایتان امکان‌پذیر می‌سازد.

دوربین هایک ویژن کالرویو با ثبت جزئیات، تصویری دقیق و واضح از سوژه‌ها، حتی در نور کم به شما ارائه می‌دهد. قابلیت‌های سخت‌افزاری دوربین‌های دید در شب هایک ویژن، این دوربین‌ها را تبدیل به دستگاه‌هایی با قابلیت‌های فوق پیشرفته ساخته است. بهره بردن از لنزهای پیشرفته و سنسورهای دقیق این دوربین‌ها را توانا ساخته تا تصویری با کیفیتِ بالا ارائه دهند. به مدد این تکنولوژی، دوربین‌های دید در شب تصویرهای واضح رنگی، با وضوح و روشنایی بالا از محیط‌های تاریک ارائه می‌کنند.

تکنولوژی دوربین‌های کالرویو:

دوربین‌های کالروویو دارای دو ویژگی ضبط تصاویر رنگی در تاریکی و نمایش شفاف آنها است. این ویژگی‌های دوربین هایک ویژن مدیون بهره‌گیری از قابلیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پیشرفته است. بهره‌گیری از لنزهای پیشرفته و استفاده از سنسورهای قدرتمند با درجه حساسیت بالا توانسته این دوربین‌ها را به یکی از بهترین دوربین‌های دید در شب تبدیل کند. بزرگی دریچه دیافراگم این دوربین بیشتر از دوربین‌هایی است که تاکنون در این صنعت تولید شده‌اند. بازتر بودن دریچه دیافراگم نور بیشتری به داخل لنز و محل ضبط تصویر روانه می‌کند و در نتیجه تصویری با کیفیت و وضوح بالاتر ضبط می‌شود.

ویژگی دیگر دوربین کالروویو هایک ویژن لنزهای ضدتابش آن است. لنزهای پیشرفته‌ای که توانایی پراکنده کردن پرتوهای نور مزاحم و جذب نور لازم را دارند و بدین ترتیب تصویری که ارائه می‌دهند، کاملاً واضح است. نسل جدید دوربین‌های هایک ویژن دید در شب با مدد از فناوری هوش مصنوعی و چیپ‌ست‌های پیشرفته ساخته شده است. این فناوری توانایی تشخیص افراد، جزئیات محیط، وسایل مختلف، حیوانات و همچنین خودروها را در شب داده است.

کاربرد دوربین کالرویو:

دوربین هایک ویژن کالرویو می‌تواند در فضای انبارها، کارخانه‌ها، پارکینگ‌ها و فروشگاه‌ها استفاده شود. پارک‌ها، هتل‌ها، خانه‌ها، ویلاها و بسیاری دیگر از فضاهایی که نیاز به سیستم امنیتی دارند هم می‌توانند از این دوربین پیشرفته استفاده کنند.

از دوربین هایک ویژن کالرویو می‌توان در راهروهای تاریک و پیچ‌در پیچ یا راه‌پله‌های ساختمان‌ها که به‌طور معمول خلوت هستند، برای امنیت افراد استفاده کرد.

برتری‌های تصویری دوربین هایک ویژن کالرویو:

۱. رنگی بودن تصاویر:

از مهم‌ترین ویژگی‌های تصویری دوربین دید در شب رنگی بودن تصویرهای آن است. این دوربین‌ها در هر زمانی از شبانه‌روز و در نور کم می‌توانند تصویرهای واضح رنگی از افراد و وسایل ارائه دهند.

۲. ارائه تصاویر رنگی واقعی:

دومین ویژگی تصویرهای گرفته‌شده با دوربین هایک ویژن ColorVu نشان دادن رنگ‌های واقعی سوژه‌ها، برای تشخیص و شناخت آنها است.

۳. عملکرد منحصربه‌فرد در فضاهای تاریک:

آنچه دوربین دید در شب را به وسیله‌ای امنیتی برای همه فضاها تبدیل ساخته است، توانایی آن در ضبط تصاویر بسیار عالی در تاریکی شب است. تصویرهایی که با مدد از آنها می‌توان به جزئیات وسایل، رنگ آنها و ویژگی‌های افراد پی برد.

۴. ضبط تصویر با روشنایی متعادل:

تکنولوژی دوربین‌های دید در شب این برند تصاویری با نور و روشنایی نرمال ارائه می‌دهد که نه خیلی روشن است و نه تیره و تاریک. این فناوری با کمک لنزهای پیشرفته و کنترل نور واردشده به دوربین، بهترین تصاویر را ثبت می‌کند.

چند نمونه از انواع دوربین هایک ویژن کالرویو:

دوربین مداربسته DS-۲CE۱۰DFT-PFC

یکسان‌سازی تضاد نوری محیط و جلوگیری از بازتاب پرتوهای مزاحم فقط دو ویژگی این دوربین ۲ مگاپیکسلی است.

دوربین مداربسته DS-۲CD۲T۴۷G۱-L

تنظیم نور در شب و روز و کاهش نقاط کور تصویر از ویژگی‌های این دوربین ۴ مگا پیکسلی است.

دوربین مداربسته DS-۲CE۱۰HFT-F

پوشش ۲۰ متر مربعی، دوربین ۵ مگاپیکسلی و مقاومت در برابر سرما و گرما از ویژگی‌های این مدل دوربین است.

دوربین مداربسته DS-۲CE۱۲DFT-F

زاویه دید ۱۰۶ درجه‌ای و دوربین ۲ مگاپیکسلی از ویژگی‌های این مدل دوربین است.

برگرفته از وبلاگ خبری دوربین هایک ویژن ( https://www.ddcpersia.com/about-hikvision/)

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