به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اهم متر و مولتی متر هر دو در اندازه گیری پارامترهای الکتریکی استفاده می‌شوند. اهم متر فقط برای اندازه گیری مقاومت الکتریکی اجسام کاربرد دارد. مولتی متر علاوه بر اندازه گیری مقاومت الکتریکی قابلیت‌های بسیار مهم دیگری نیز دارد.

برخی از ابزارهای الکترونیکی کاربردهای مشابهی با هم دارند همانند اهم متر و مولتی متر که در اندازه گیری پارامترهای برق استفاده می‌شوند. درپروژه های مختلف مهندسین و تکنسین‌های برق برحسب نیاز یکی از آنها را انتخاب و در کار خود استفاده می‌کنند. در ادامه توضیح خواهیم داد که اهم متر با مولتی متر چه تفاوتی دارد.

اهم متر چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از انواع قطعات االکترونیکی که در اغلب مدارهای الکترونیکی استفاده می‌شود مقاومت است. مقدار مقاومت طبق استاندارد بین المللی از روی رنگ‌های روی آن می‌توان تشخیص داد. اگر به هر دلیل رنگ‌های مقاومت پاک شود ناگزیر به استفاده از ابزار دیگری برای سنجش آن است. بهترین ابزار کاربردی برای اندازه گیری مقاومت الکتریکی استفاده از اهم متر است.

معرفی انواع اهم متر

انواع اهم متر در دو نوع اهم متر آنالوگ یا عقربه‌ای و اهم متر دیجیتال در بازار وجود دارد. اهم متر آنالوگ نمونه قدیمی است که جای خود را به اهم متر دیجیتال داده است. نوع پیشرفته اهم متردیجیتال شامل میلی اهم متر و میکرو اهم متر است که در بازه کمتر از یک اهم مورد استفاده قرار می‌گیرند. کاربرد میلی اهم متردر صنایع سیم و کابل، در اندازه گیری اهم سیم پیچ موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها، سوئیچ های فشار قوی و سنجش دقیق اهم اتصالات برقی است.

مولتی متر چیست؟ آشنایی با انواع مولتی متر دیجیتال و آنالوگ

اولین دستگاهی که هر دانشجوی برق در آزمایشگاه برق و الکترونیک آشنا می‌شود مولتی متر است. پارامترهای مهمی مانند ولتاژ، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی توسط مولتی متر اندازه گیری می‌شوند. برخی از مولتی مترهای دیجیتال علاوه بر پارامترهای گفته شده مجهز به دماسنج و خازن سنج نیز می‌باشند.

معرفی انواع مولتی متر و کاربرد آن

مولتی مترها را می‌توان به دو نوع مولتی متر آنالوگ و مولتی متر دیجیتال تقسیم کرد این روزها مولتی مترهای دیجیتال به جهت برخورداری از قابلیت‌های بیشتر جایگزین مولتی مترهای آنالوگ شده اند. این ابزار در دو نوع مولتی متر رومیزی و مولتی متر دستی برای استفاده در مکان‌های متفاوت ساخته شده است. تفاوت مولتی متر پرتابل با رومیزی در نوع کاربری است. مهندسین و تکنسینها از مولتی متر رومیزی اغلب در آزمایشگاه‌های برق استفاده می‌کنند در صورتیکه مولتی متر پرتابل یا دستی بیشتر جهت استفاده در مکان‌های غیر ثابت است. شما می‌توانید انواع مدل‌های مختلف مولتی متر بسته به نوع نیاز خود را در بازار انتخاب کنید. آنهایی که کار تحقیقاتی و عیب یابی مدارهای الکترونیک را انجام می‌دهند معمولاً از مولتی متر دیجیتال استفاده می‌کنند اما آن دسته از مهندسین و تکنسین‌های برق قدرت که نیاز به اندازه گیری جریان‌های بالا دارند از مولتی متر کلمپی معروف به کلمپ متر دیجیتال استفاده می‌کنند. مولتی متر کلمپی با استفاده از تکنولوژی سنسور هال و میدان مغناطیسی اطراف کابل می‌تواند بدون قطع سیم جریان عبوری از یک سیم حامل جریان الکتریکی را اندازه گیری کند.

حال که با انواع مولتی متر و اهم متر آشنا شدیم مهم است بدانیم دستگاه اسیلوسکوپ یکی دیگر از ابزارهای آزمایشگاه الکترونیک است که مهندسین جهت مشاهده شکل موج از آن بهره می‌برند. قیمت اسیلوسکوپ به دلیل تجهیزات بیشتری که دارد گران‌تر از مولتی متر است اما در بسیاری از مواقع درعیب یابی و طراحی مدارهای الکترونیک کاربرد دارد. جهت آشنایی بیشتر با مولتی متر باید دانست کاربرهای مهم مولتی متر چیست؟

تفاوت اهم متر با مولتی متر چیست؟

در این مطلب سعی کردیم با انواع اهم متر و مولتی متر و ویزگی های هر کدام آشنا شویم. بطور خلاصه می‌توان فرق اهم متر با مولتی متر را بشرح زیر بیان کرد.

اهم متر جهت اندازه گیری مقاومت الکتریکی اجسام رسانا استفاده می‌گردد در صورتی که مولتی متر جهت اندازه گیری چندین کمیت مانند ولتاژ، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی استفاده می‌شود.

جهت اندازه گیری و عیب یابی در یک مدار هم به اهم متر و همچنین به ولت متر نیاز می‌باشد اما این نیاز را می‌توان توسط مولتی متر به تنهایی تامین کرد.

مولتی متر توانایی تست دیود و ترانزیستور را دارد اما اهم متر این قابلیت را ندارد.

اهم متر به هیچ وجه توانایی جایگزینی مولتی متر را ندارد اما در اغلب نیازها مولتی متر این قابلیت را دارد.

اهم مترها نسبتاً ارزان هستند اما خرید مولتی متر خوب به دلیل بهره بردن از قابلیت‌های بیشتر آن اقتصادی‌تر می‌باشد.

بهترین برند مولتی متر و اهم متر چیست؟

مهمترین سئوالی که ممکن به ذهن شما برسد این است که بهترین مارک مولتی متر و اهم چیست؟ شاید آسان‌ترین راه برای خرید بهترین مولتی متر و اهم متر جستجوی آن در لیست بهترین برندها باشد اما افراد با تجربه می‌دانند روش مناسب و اقتصادی جهت خرید مولتی متر و اهم متر آشنایی با ویژگی‌های مهم آن است.

نتیجه گیری معرفی دستگاه اهم متر و مولتی متر

حتماً تا اینجای مقاله متوجه شده اید که هرکدام از این دستگاه‌ها (مولتی متر و اهم متر) چه کاربردهایی در صنعت برق دارند. انواع تجهیزات آزمایشگاهی برق را همراه با ضمانت نامه معتبر در فروشگاه اینترنتی پارس الکترونیک دنبال کنید.

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