به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای شورای اسلامی استان سمنان به میزبانی دفتر خود با بیان اینکه بعضاً شاهد هستیم که برخی از فعالان فضای مجازی و رسانه‌ای اختلاف‌ها و التهاب بین شهرهای مختلف استان سمنان را تشدید می‌کنند، ابراز کرد: این موضوع در شرایط فعلی مانع پیشرفت استان می‌شود چرا که ما باید توسعه را در سایه اتحاد ببینیم.

وی با بیان اینکه مطالبه گری بسیار پسندیده است اما اگر با مچ‌گیری تفاوت دارد، بیان کرد: مطالبه گری در صورتی که با خشونت، خشم و مچ‌گیری همراه شود، اثرگذاری نخواهد داشت، افزود: مسئولان استان سمنان از صدر تا ذیل از نقد و مطالبه گری اصولی و درست استقبال نیز می‌کنند چرا که این نوع مطالبه گری‌ها با ادبیات درست و با نیت اصلاح و توسعه استان صورت می‌گیرند.

مشکلاتی مانند کم آبی پیگیری شود

امام جمعه سمنان با بیان اینکه باید تلاش کرد تا در کنار التیام جامعه و امید در بین مردم، خدمت رسانی به اشاعه پیدا کند، ابراز کرد: مسئولان باید به مشکلاتی مانند کم‌آبی بیش از گذشته بپردازند. از سوی دیگر باید گفت مشکلاتی مانند خشکسالی و کم آبی، تنها مختص به استان نیست بلکه در کشور و حتی جهان نیز وجود دارد که می‌بایست با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی استان سمنان در سطوح مختلف پیگیری شود.

مطیعی با بیان اینکه فرصت خدمت به مردم کوتاه است و باید آن را غنیمت شمرد، ابراز کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تاکید کردند باید در زمینه اعتماد افزایی تلاش بیشتری صورت دهیم از سوی دیگر باید دانست که مردم تفاوت کار و تلاش واقعی یا غیرواقعی مسئولان را می‌فهمند لذا مسئولان اگر دغدغه‌های مردم را باور و مورد پیگیری قرار دهند، فضای روانی جامعه مثبت می‌شود امروز با تعامل می‌توان اقدامات خوبی را در راستای توسعه استان صورت داد.

وی با بیان اینکه برخی از اعضای شوراهای اسلامی در سطح کشور متأسفانه دستگیر شدند و این امر باید درس عبرتی برای دیگران باشد، بیان کرد: اطلاع و آگاهی خداوند به خدمت و نیت مسئولان کفایت می‌کند از سوی دیگر باید گفت اعضای شورای استان‌ها با انتقال تجربیات شهرهای مختلف بهترین تصمیمات را بگیرند. از سوی دیگر از شوراهای اسلامی می‌خواهیم تا مسائل و مشکلات مرتبط با شهرها و به خصوص روستاهای استان را احصا و برای پیگیری به مسئولان ذی‌ربط انتقال دهند تا شاهد توسعه خوبی در سطح روستاهای استان نیز باشیم.