عزت جهانی ایران مرهون فرهنگ ایثار و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه امروز دوشنبه در جلسه شورای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان تصریح کرد: آنچه تا کنون داشته‌ایم و باعث شده کشور به این عزت و جایگاه معنوی جهانی دست یابد، به برکت فرهنگ ایثار و شهادت بوده است.

وی با اشاره به فداکاری‌های صورت‌گرفته در این مسیر افزود: در این راه افراد بسیاری به درجه رفیع شهادت رسیدند و در رأس همه آنان، رهبر و قائد و امام شهیدمان بود. این راه و رسم شهادت گرچه انسان‌های عزیزی را از دست داده، اما در مقابل، عزت و عظمت یک ملت را در چشم جهانیان ارتقا بخشیده است.

استاندار خوزستان با توصیف فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان فرهنگی حیات‌بخش اظهار کرد: ما در مقابل خانواده‌های شهدا و همه ایثارگران، وظایف و رسالت‌هایی بر دوش داریم که باید آن‌ها را به نحو احسن دنبال کنیم. بنیاد شهید به تنهایی نمی‌تواند این رسالت را انجام دهد و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر سهیم باشند.

موالی‌زاده با تأکید بر جایگاه ویژه استان خوزستان عنوان کرد: به‌ویژه در استان خوزستان که سرزمین مقاومت و پایتخت دفاع مقدس است، این مفاهیم از قداست خاصی برخوردارند و ما نسبت به حفظ و ترویج آن‌ها مسئول هستیم و باید در این راه تلاشی جانانه داشته باشیم.

وی بیان کرد: رسیدگی به خانواده‌های معزز شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان از اولویت‌های مدیریت استان است و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، شاهد ارتقای هرچه بیشتر خدمات به این عزیزان باشیم.