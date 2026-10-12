جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبا، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از دوم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تاامروز بر اثر حملات رژیم صهیونیستی، ۴ هزار و ۳۸۹ نفر شهید و ۱۲ هزار و ۴۲۴ نفر زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت لبنان بیان کرد که آمار کلی شهدا و مجروحان از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۶ مهر ۱۴۰۲) تا امروز نیز به ۸ هزار و ۹۵۶ شهید و ۳۰ هزار و ۶۶۰ زخمی رسیده است.

طبق آمار وزارت بهداشت لبنان، طی دو روز گذشته سه نفر به شهادت رسیده اند.

شمار شهدا و مجروحان کادر بهداشت و درمان از دوم مارس تاکنون ۱۳۵ شهید و ۴۱۶ مجروح است که ناشی از۱۸۰حمله ارتش دشمن اسرائیلی به امدادگران و کادر بهداشت و درمان است.

از دوم مارس، دشمن اسرائیلی تجاوز جنایتکارانه خود علیه لبنان را تشدید کرده و شهرها، روستاها، شهرستان‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی لبنان را هدف قرار داده است که منجر به صدها شهید، هزاران زخمی و آوارگی حدود یک و نیم میلیون شهروند لبنانی شده است.

رژیم صهیونیستی با وجود توافق آتش‌بس همچنان به‌طور مکرر مناطقی در جنوب لبنان را هدف حمله قرار می‌دهد.