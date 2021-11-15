تزریق دو دوز واکسن برای حضور در دانشگاه و خوابگاه الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، علیرضا وجهی در نشست معاونین دانشجویی دانشکدگان و دانشکدههای دانشگاه تهران که با محوریت از سرگیری آموزش حضوری دانشجویان برگزار شد، افزود: دانشجویان سرمایههای اجتماعی دانشگاهها هستند و امیدواریم بتوانیم به زودی شاهد حضور آنها در دانشگاهها باشیم ولی بازگشایی حضوری دانشگاهها نیازمند فراهم بودن زیرساختهایی است که امید است دولت و وزارت علوم، دانشگاهها را در این زمینه حمایت کنند.
وی افزود: لازم است مسئولان علاوه بر حمایت از دانشگاهها برای آمادهسازی زیرساختها، با برنامهریزی و تدبیر حرکت و تصمیمگیری کنند.
وجهی ضمن تاکید بر لزوم آمادگی و برنامهریزی دانشکدهها و دانشکدگان برای بازگشت حضوری دانشجویان بر اساس پروتکلهای ابلاغی، اعلام کرد: با توجه به الزامی بودن تزریق دو دوز واکسن کرونا جهت امکان حضور در دانشگاه و سراها، مسئولان دانشکدهها و دانشگدگان نسبت به اطلاعرسانی و ترغیب دانشجویان، اساتید و کارکنان جهت تزریق دو دوز واکسن اقدام کنند.
معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران در خصوص نحوه اسکان دانشجویان در سراها نیز گفت: دانشگاهها در این خصوص تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا هستند و در حال حاضر دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پروپزال و رساله خود را تصویب کردهاند، میتوانند پس از ثبت درخواست در سامانه گلستان و تأیید استاد راهنما و رئیس دانشکده و در صورت تزریق دو دوز واکسن نسبت به اسکان در سراها اقدام کنند.
هادی بهرامی احسان، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران نیز در این نشست بر تلاش مضاعف برای شناسایی و رفع مشکلات و مسائل دانشجویان در حوزههای فرهنگی و دانشجویی تاکید کرد و گفت: نیازمند یک حرکت و تلاش جدی در حوزه دانشجویی و فرهنگی هستیم تا بتوانیم محیطی آرام و با نشاط برای تحصیل و زندگی دانشجویان فراهم آوریم.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به آثار پاندمی کرونا در جامعه، گفت: متأسفانه کرونا، جوامع بشری را با آثار و تبعات سوئی در زمینههای اقتصاد، سلامت جسم و روان و مشکلات خانوادگی روبرو ساخت و دانشجویان مشتاق و چشم انتظار بازگشت به دانشگاهها هستند که امیدواریم به زودی این امر محقق شود.
در این نشست، مدیران کل حوزه دانشجویی دانشگاه تهران از پایش سلامت روان و جسم دانشجویان، وضعیت سراها، بهداشت و سلامت و تغذیه گزارشهایی ارائه دادند و مقرر شد معاونین دانشجویی، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص آغاز آموزش حضوری بصورت مکتوب به معاونت دانشجویی دانشگاه ارسال کنند.
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